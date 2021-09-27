Как понять еще на первом свидании, каков мужчина в постели

Вовсе не обязательно соглашаться на близость с мужчиной, чтобы проверить, каков он «в деле». Достаточно внимательно взглянуть на своего избранника. Существует несколько способов, которые помогут отсеять зерна от плевел при выборе потенциально хорошего любовника. И секс тут совсем ни при чем!

Обожает себя

Склонность к самолюбованию — это не просто признак нарциссизма, но и звоночек о том, что в постели его будет интересовать только собственная персона. Зачем заменять ему правую руку, если можно найти более чуткого партнера?

На словах — Казанова

Слишком много говорит о прошлых победах? Однозначно, не лучший вариант. Или лжет, или не имеет уважения к прошлым возлюбленным, а скорее всего, и то, и другое. Даже если все, что он рассказывает о своих любовных подвигах — правда, лучше бежать от него подальше.

Хамство в привычке

Если мужчина позволяет себе неуважительно общаться с окружающими — будь то случайно задевшие его в толпе прохожие или безобидный официант, то вам с ним не по пути. Такое поведение говорит о скрытой агрессивности, что может вылиться в домашнее насилие. В постели тоже ждать многого не стоит, ведь его будет интересовать только сам процесс, а не духовная близость.

Любит пожаловаться

Много ноет? Значит, будет ныть всегда. Кроме того, такое поведение свойственно маменькиным сынкам, а в постели может выражаться в странных просьбах и инфантильности.

Беда с чувством юмора

Отсутствие хорошего чувства юмора сигнализирует о том, что при малейших проблемах в постели вместо дружеской шутки можно получить поток обвинений в свой адрес. Зачем подрывать веру в собственную неотразимость, даже ради самого неотразимого мужчины в мире?

Жадность

И речь не только о щедрости и частых подарках. У жадных на эмоции мужчин плохо развита эмпатия, они не хотят порадовать любимую и подарить ей наслаждение. В первую очередь их интересует только собственная персона — будь то секс или что-то другое.

Излишняя категоричность

Если мужчина считает единственно правильное мнение своим, то и в любовном плане от него многого ждать не приходится. Более того, такие любовники часто стремятся обидеть или даже унизить партнершу, подавить ее волю и заставить сомневаться в своей привлекательности.

Избегает прикосновений

Любовные игры между будущими партнерами начинаются задолго до перехода в горизонтальную плоскость. Чуткий любовник стремится ненароком лишний раз коснуться рукой, поправить прическу, придержать за локоток, подать руку на выходе из автомобиля. Если же мужчина так не поступает — возможно, он просто не знает, чего хочет женщина.

Обожает еду

Быстро ест и много пьет? Скорее всего, такой мужчина привык получать максимум удовольствия именно от быстрого употребления алкоголя и деликатесов, которыми никак не может насытиться, но никак не в постели. Для других пища телесная и секс четко разделены.

Оскорбляет женщин

Сексистские шутки от мужчины на свидании, неуважительное и пренебрежительное отношение к женщине говорят о том, что и в постели он не будет уделять своей избраннице должного внимания. Скорее, наоборот, будет требовать, чтобы удовлетворяли только его потребности.



