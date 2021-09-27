ТОП-8 продуктов, которые делают нас красивее
Здоровое питание не значит дорого, невкусно и однообразно. Рассказываем о восьми продуктах, которые продаются в любом супермаркете и дарят здоровье и красоту, пишет «Домашний очаг».
Здоровое питание не значит дорого, невкусно и однообразно. Рассказываем о восьми продуктах, которые продаются в любом супермаркете и дарят здоровье и красоту, пишет «Домашний очаг».
Сравнительно недавно ученые выяснили, что бактерии, которые живут в нашем кишечнике, играют важную роль в хорошем состоянии всего организма. Они обеспечивают здоровье кишечника, а он дарит нам красоту, энергию и хорошее настроение — а еще защищает от самых серьезных заболеваний.
В книге «Заряд клетчатки. Революционная программа укрепления иммунитета, восстановления микробиома и снижения веса за 4 недели» доктор медицины Уилл Булшевич объясняет, как клетчатка помогает подружиться с триллионами бактерий, живущими в человеческом организме.
Рассказываем о восьми продуктах из книги, которые содержат много клетчатки, и благодаря этому помогают похудеть, хорошо выглядеть и чувствовать себя на все сто.
Даже свежая капуста невероятно полезна — она низкокалорийна, содержит много питательных веществ, богата клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника. Как и другие крестоцветные овощи, капуста содержит мощные фитохимические вещества, борющиеся с раком.
Ферментация, или, говоря простым языком, квашение — волшебный способ сделать капусту еще более полезной.
Квася капусту, мы размножаем новые микробы, трансформируем клетчатку, вырабатываем биологически активные вещества. Ферментация вызывает выделение кислот, которые обладают целебными свойствами. Например, молочной кислоты — попадая в кишечник, она уменьшает воспаление, приобретает антиоксидантные свойства — и дарит нам молодость и хорошее настроение.
Но этого мало! При квашении микробы создают сверхзаряженные формы клетчатки, которые называются сложным термином экзополисахариды. Исследования показали, что они подавляют вредные микробы, регулируют иммунную систему, останавливают воспаление, снижают уровень холестерина и даже защищают от рака.
Чайный гриб — наш старый добрый знакомый, который может творить чудеса! Судите сами: здесь много «пробиотиков», драгоценных витаминов В1, В6, В12 и C, антиоксидантных полифенолов и полезных кислот. Но не стоит употреблять слишком много этого целебного напитка: лучше пить не больше 100 грамм в день и разбавлять его водой — благодаря этому можно решить проблему излишней кислотности чайного гриба, из-за которой он способен портить зубную эмаль.
Салат ромэн
Если вы хотите иметь здоровую кожу и замедлить старение, обратите внимание на салат ромэн. Он содержит витамины А и С, которые помогают образованию коллагена. А коллаген, как известно, предотвращает появление морщин и нейтрализует окисляющие свободные радикалы. Результатом становится сияющая, здоровая, более эластичная кожа — то есть именно такая, о которой мечтает каждая.
Многие слышали о пользе Омега-3: эти жиры считаются жизненно важными, поскольку наш организм не способен их производить сам и мы должны получать их с пищей. Так вот, льняное семя — это прекрасный источник Омега-3-альфа-линоленовой кислоты.
Просто добавьте размолотые семена льна в смузи, в овсянку или в салату из свежих овощей — и получите питательное блюдо, которое благотворно влияет на здоровье кожи и волос.
Лук и чеснок
Пахучие овощи рода луковых очень богаты питательными веществами: они содержат витамины B1, B2, B3, B6, C, E, K, фолиевую кислоту, железо, магний, фосфор, натрий и цинк.
Но этого мало. Для того, чтобы воспользоваться всеми полезными свойствами этих пахучих растений, нужно знать секрет. Их нужно измельчить и отложить в сторону на 10 минут. В этом случае активируется фермент под названием аллииназа. Он обладает антибактериальными, противогрибковыми, противопаразитными и даже противовирусными свойствами.
Бобовые помогают сбросить лишний вес. Уменьшить талию. Контролировать кровяное давление и уровень холестерина. Выровнять уровень сахара в крови, снизить риск сердечного приступа или развития рака толстой кишки. Поэтому горошек, фасоль и нут абсолютно необходимы для вашего здоровья и здоровья вашего кишечника. Они являются мощным источником клетчатки, и их уникальные качества нельзя ничем заменить. Это продукты долголетия, и они являются основой здоровья кишечника.