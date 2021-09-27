ТОП-8 продуктов, которые делают нас красивее

Сравнительно недавно ученые выяснили, что бактерии, которые живут в нашем кишечнике, играют важную роль в хорошем состоянии всего организма. Они обеспечивают здоровье кишечника, а он дарит нам красоту, энергию и хорошее настроение — а еще защищает от самых серьезных заболеваний.

В книге «Заряд клетчатки. Революционная программа укрепления иммунитета, восстановления микробиома и снижения веса за 4 недели» доктор медицины Уилл Булшевич объясняет, как клетчатка помогает подружиться с триллионами бактерий, живущими в человеческом организме.

Рассказываем о восьми продуктах из книги, которые содержат много клетчатки, и благодаря этому помогают похудеть, хорошо выглядеть и чувствовать себя на все сто.