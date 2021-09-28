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Семь опасных ошибок в интимной гигиене, которые допускает каждая из нас

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Все женщины хотят, чтобы область ниже пояса была в чистоте. Однако эксперты предупреждают: некоторые повседневные привычки в интимной гигиене могут сильно навредить женскому здоровью, пишет parents.ru.

Гинекологи говорят: многие женщин абсолютно не знают, как ухаживать за своими интимными частями тела. Отсюда немало проблем и болезней.

Врач из Торонто Робби Би ведет медицинский блог в «ТикТок». В одном из видео медик назвала 7 самых частых ошибок, которые допускают женщины во время интимной гигиены.

1. Не ходить в туалет после секса

Что делает большинство женщин после секса? Как правило, бегут в душ. А надо бы в туалет.

Доктор Робби призывает: после близости женщине обязательно нужно помочиться. Иначе можно заработать посткоитальный цистит — цистит, который развивается после секса, когда бактерии извне проникают в мочеиспускательный канал.

2. Пшикаться ароматическими спреями

Ароматические спреи не устранят запах и не решат проблему, а лишь слегка замаскируют его на несколько часов. Однако последствия их использования куда опаснее. Ароматизаторы могут навредить естественному баланс рН влагалища, а также вызвать раздражение слизистой. Не говоря уже о вредных химикатах, которые часто содержатся в спреях. Поэтому если вас беспокоит неприятный запах, лучше побыстрее сходите к врачу.

3. Использовать пахнущие моющие средства

Ароматизированные продукты могут повлиять на микрофлору влагалища, сделав его уязвимым для вагинальных инфекций, таких как молочница и бактериальный вагиноз.

Врачи советуют подмывать лишь внешнюю часть женских половых органов с помощью мягкого мыла и воды.

4. Делать спринцевание

Делая спринцевание, вы рискуете смыть полезные бактерии, такие как лактобациллы, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору влагалища. Из-за этого в последствии может развиться молочница или бактериальный вагиноз.

Врачи говорят: влагалище способно самоочищаться. Так что не стоит лезть в него без надобности.

5. Использовать ароматизированную пену для ванн

Если вы любите расслабиться в горячей ванне, запустив в воду шипящие бомбочки, для вас есть плохая новость. Ароматизированные пены и соли для ванн также могут нарушить тонкий баланс хороших и вредных бактерий во влагалище, а также вызвать раздражение.

6. Подтираться детскими влажными салфетками и бумагой с запахом

Врачи говорят: держитесь подальше от детских или обычных ароматизированных салфеток. Любая химия, даже та, что содержится в детских продуктах, способна навредить женскому здоровью.

Поэтому все, что касается интимной гигиены, должно быть максимально естественным. Используйте обычную туалетную бумагу без запаха и ничего больше, если иное не рекомендовано вашим гинекологом.

7. Не ходить на осмотры к гинекологу

Не оставляйте проблемы с интимным здоровьем на второй план, иначе это может привести к серьезным последствиям. Регулярно ходите на осмотры к гинекологу, даже если вас ничего не беспокоит. При отсутствии жалоб, наведывайтесь к женскому врачу минимум раз в год, а лучше — раз в полгода.


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