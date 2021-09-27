Говорящий интерьер: что оформление пространства может рассказать о вас?

1. Яркие цвета демонстрируют тягу к экспериментам

Выбранная палитра цветов нередко указывает на тип личности человека.

Любовь к оранжевым и желтым краскам говорит об оптимизме и дружелюбии.

Синий и зеленый предпочитают те, кто ценят спокойствие и тишину, — эти цвета имеют умиротворяющий эффект.

Красный в интерьерах нередко используют страстные и смелые натуры.

В целом, яркие цвета притягивают тех, кто всегда готов к радикальным переменам. Кричащие оттенки быстро надоедают, вынуждая периодически обновлять интерьер.

2. Минималистичный дизайн привлекает интровертов и педантов

Модный минимализм часто становится выбором интровертов. Они сосредоточены на своем внутреннем мире и не любят выставлять на показ то, что может выражать их эмоции, чувства, ощущения. Склонность к минимализму сочетается с высокой дисциплинированностью.

Интерьер в этом стиле невозможен без идеального порядка.

3. Ремонт в единой стилистике олицетворяет постоянство

В вашей квартире все комнаты похожи друг на друга? Вам хотелось бы слегка разнообразить интерьер, но вы опасаетесь нарушить гармонию пространства? В этом видится последовательность и стремление к стабильности. Скорее всего, вы тот человек, который верит в вечную любовь и дружбу, держит слово, всегда отвечает за свои поступки, но при этом с осторожностью пробует что-то новое, выходящее за рамки обычного.

4. Расстановка мебели как показатель коммуникабельности

Расположение предметов мебели в квартире неслучайно. И мы сейчас не о правилах эргономики.

Например, расставленные друг напротив друга кресла в комнатах могут быть знаком того, что хозяева квартиры — общительные, открытые к коммуникации люди.

Большое количество стульев на кухне подсказывает, что здесь часто собираются шумные компании.

Одинокий диван в гостиной, обращенный к телевизору, намекает на то, что в доме нечасто бывают гости, а владелец предпочитает покой и уединение.

Неосознанное стремление человека к поиску безопасности видно по «тесно» расставленной мебели, точно формирующей щит, за которым можно спрятаться от неприятностей.

5. Декорирование стен фотографиями — выбор тех, кто склонен к ностальгии

Рассматривая старые фотографии, невольно оглядываешься назад в прошлое и задумываешься о быстротечности жизни. Семейные портреты в рамах, фотоколлажи, настенные галереи с любимыми снимками — такой вариант декора встречается в квартирах сентиментальных и порой меланхоличных персон, которые предпочитают реальность далеким воспоминаниям.

6. Освещение объясняет роль дома в нашей жизни

Дом в жизни каждого из нас играет разную роль, и используемое освещение наглядно это показывает. Люди, которые возвращаются в квартиру только для сна и отдыха, могут создавать в комнатах более интимную и уютную атмосферу, настраивающую на релакс. В этом помогают ночники, свечи, торшеры.

Некоторым квартира также заменяет офис или арт-студию. В таком доме редко можно увидеть плотные шторы на окнах, блокирующие солнечные лучи. На письменном столе обязательно будет присутствовать лампа. Хорошая освещенность помещения способствует продуктивной работе и творческому процессу.

7. Антиквариат — признак мудрости и умения дорожить роскошью

Коллекцию антикварных предметов можно встретить в доме человека, любящего историю и разбирающегося в искусстве.

Приобретая антикварную вещь, важно знать ее историю и контекст эпохи, в которую она была создана. Страсть к антиквариату нередко связана с прагматичностью — хранение старинных предметов с годами увеличивает их ценность. Это не просто декор, а выгодное финансовое вложение, способное приумножить в будущем состояние владельца.

8. Мотивационные плакаты символизируют поиск вдохновения и поддержки

Постеры с воодушевляющими цитатами поднимают настроение и вдохновляют на пути к заветной мечте. Такой прием декорирования раскрывает целеустремленного человека, который порой может сомневаться в себе и нуждаться в поддержке.

Мотивационные плакаты — это лучшее напоминание о том, что все обязательно получится, несмотря на ряд трудностей. Главное, не опускать руки.

9. Узоры выражают тип характера