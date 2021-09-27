Говорящий интерьер: что оформление пространства может рассказать о вас?

1. Яркие цвета демонстрируют тягу к экспериментам
Выбранная палитра цветов нередко указывает на тип личности человека.
- Любовь к оранжевым и желтым краскам говорит об оптимизме и дружелюбии.
- Синий и зеленый предпочитают те, кто ценят спокойствие и тишину, — эти цвета имеют умиротворяющий эффект.
- Красный в интерьерах нередко используют страстные и смелые натуры.
В целом, яркие цвета притягивают тех, кто всегда готов к радикальным переменам. Кричащие оттенки быстро надоедают, вынуждая периодически обновлять интерьер.
2. Минималистичный дизайн привлекает интровертов и педантов
Модный минимализм часто становится выбором интровертов. Они сосредоточены на своем внутреннем мире и не любят выставлять на показ то, что может выражать их эмоции, чувства, ощущения. Склонность к минимализму сочетается с высокой дисциплинированностью.
Интерьер в этом стиле невозможен без идеального порядка.
3. Ремонт в единой стилистике олицетворяет постоянство
В вашей квартире все комнаты похожи друг на друга? Вам хотелось бы слегка разнообразить интерьер, но вы опасаетесь нарушить гармонию пространства? В этом видится последовательность и стремление к стабильности. Скорее всего, вы тот человек, который верит в вечную любовь и дружбу, держит слово, всегда отвечает за свои поступки, но при этом с осторожностью пробует что-то новое, выходящее за рамки обычного.
4. Расстановка мебели как показатель коммуникабельности
Расположение предметов мебели в квартире неслучайно. И мы сейчас не о правилах эргономики.
- Например, расставленные друг напротив друга кресла в комнатах могут быть знаком того, что хозяева квартиры — общительные, открытые к коммуникации люди.
- Большое количество стульев на кухне подсказывает, что здесь часто собираются шумные компании.
- Одинокий диван в гостиной, обращенный к телевизору, намекает на то, что в доме нечасто бывают гости, а владелец предпочитает покой и уединение.
- Неосознанное стремление человека к поиску безопасности видно по «тесно» расставленной мебели, точно формирующей щит, за которым можно спрятаться от неприятностей.
5. Декорирование стен фотографиями — выбор тех, кто склонен к ностальгии
Рассматривая старые фотографии, невольно оглядываешься назад в прошлое и задумываешься о быстротечности жизни. Семейные портреты в рамах, фотоколлажи, настенные галереи с любимыми снимками — такой вариант декора встречается в квартирах сентиментальных и порой меланхоличных персон, которые предпочитают реальность далеким воспоминаниям.
6. Освещение объясняет роль дома в нашей жизни
Дом в жизни каждого из нас играет разную роль, и используемое освещение наглядно это показывает. Люди, которые возвращаются в квартиру только для сна и отдыха, могут создавать в комнатах более интимную и уютную атмосферу, настраивающую на релакс. В этом помогают ночники, свечи, торшеры.
Некоторым квартира также заменяет офис или арт-студию. В таком доме редко можно увидеть плотные шторы на окнах, блокирующие солнечные лучи. На письменном столе обязательно будет присутствовать лампа. Хорошая освещенность помещения способствует продуктивной работе и творческому процессу.
7. Антиквариат — признак мудрости и умения дорожить роскошью
Коллекцию антикварных предметов можно встретить в доме человека, любящего историю и разбирающегося в искусстве.
Приобретая антикварную вещь, важно знать ее историю и контекст эпохи, в которую она была создана. Страсть к антиквариату нередко связана с прагматичностью — хранение старинных предметов с годами увеличивает их ценность. Это не просто декор, а выгодное финансовое вложение, способное приумножить в будущем состояние владельца.
8. Мотивационные плакаты символизируют поиск вдохновения и поддержки
Постеры с воодушевляющими цитатами поднимают настроение и вдохновляют на пути к заветной мечте. Такой прием декорирования раскрывает целеустремленного человека, который порой может сомневаться в себе и нуждаться в поддержке.
Мотивационные плакаты — это лучшее напоминание о том, что все обязательно получится, несмотря на ряд трудностей. Главное, не опускать руки.
9. Узоры выражают тип характера
Рисунки, повторяющиеся на обоях, постельном белье, декоративных подушках могут указывать на определенные черты характера человека. Горошек чаще выбирают жизнерадостные и озорные люди, геометрические принты нравятся строгим и пунктуальным, а цветочные — романтикам. Предметы с изображением экзотических животных приобретают искатели приключений и любители путешествий.