Не имей сто рублей: как подобрать подругу по знаку Зодиака

Представительницы этого знака Зодиака достаточно скромны и не уверенны в себе. Поэтому у Дев не так много подруг. Но зато они проверены годами, и их дружба очень крепка.
Девы очень спонтанны. Несмотря на свою прагматичность и скрупулезность, они могут резко менять решения. Также их настроение зависит от внешних факторов.
Женщины-Девы всегда говорят по делу и аргументируют свою позицию. Также у них хорошо развита интуиция, так что к их советам стоит прислушиваться.
Девы хорошо ладят с Тельцами, Козерогами, Скорпионами и Раками.
Весы очень общительны и дружелюбны. Они легко заводят новые знакомства, причем могут даже перезнакомить всех вокруг. Женщины-Весы производят хорошее впечатление и любят быть в центре внимания.
С Весами никогда не бывает скучно. Они легки на подъем и всегда поддержат любую безбашенную идею.
Весы хорошо ладят с Близнецами, Стрельцами, Львами и Водолеями.
Женщины-Скорпионы достаточно скрытные и редко делятся своими чувствами. Они очень ревнивы и обидчивы, даже способны на месть. Поэтому у Скорпионов мало друзей, но зато их они выбирают тщательно. Однако редко готовы делить своих подруг еще с кем-то. Могут даже устроить допрос с пристрастием или скандал.
При этом Скорпионы очень отзывчивы, верные и никогда не останутся в стороне, если у их подруги произошла беда. А помощь в ответ никогда не забудут и будут вечно благодарны.
Скорпионы хорошо ладят с Рыбами, Раками, Девами и Козерогами.
Представительницы этого знака сильны, независимы и очень активны. Они станут украшением любой вечеринки и поднимут настроение окружающим. Стрельцы всегда готовы к путешествиям и развлечениям. Так что смело берите их в свою компанию!
Также Женщины-Стрельцы очень открыты, верны и стабильны. Того же они требуют и от своих друзей.
Стрельцы хорошо ладят с Овнами, Весами, Водолеями и Львами.
Козероги любят правду, очень принципиальны и с обостренным чувством справедливости. Представительницы этого знака не любят сплетен, а дружба для них — одно из важных составляющих в жизни. Поэтому друзей у Козерогов мало, но они проверены временем.
Также Женщины-Козероги очень амбициозны и всегда идут к своей цели. Поэтому лучше не стоять у них на пути.
Козероги хорошо ладят с Тельцами, Скорпионами, Девами и Рыбами.
Водолеи любят веселье и всегда рады оказаться на вечеринке. У них почти всегда отличное настроение и боевой настрой. Женщины-Водолеи имеют немало друзей, но никого не выделяют. Они со всеми в одинаковых отношениях.
Представительницы этого знака всегда готовы выслушать, но не склонны к нравоучениям. Они также очень ответственны. Всегда составляют план, чтобы сделать все вовремя и правильно.
Водолеи хорошо ладят с Овнами, Весами, Близнецами и Стрельцами.
Представительницы этого знака очень отзывчивы к своим подругам. Они готовы всегда поддержать, пожалеть и погладить по головке. При этом сами Рыбы достаточно скрытны. Им важно всецело доверять человеку, чтобы поделиться своими чувствами. Обычно они держат людей на расстоянии.
Женщины-Рыбы хорошие советчики и верные друзья. Несмотря на то, что у них на первом месте семья, они никогда не забывают про друзей и всегда подставят плечо, если нужно.
Рыбы хорошо ладят с Раками, Скорпионами, Тельцами и Козерогами.