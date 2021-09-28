Не имей сто рублей: как подобрать подругу по знаку Зодиака

Овен

Представительницы этого знака импульсивны, эмоциональны и всегда говорят, что думают. Они всегда скажут своей подруге правду: если ей не идет платье или если ее парень настоящий козел.

С Овнами интересно проводить время, они всегда жаждут приключений. Так что не стоит удивляться их безбашенным идеям. Они также всегда готовы помочь и пойдут на любые жертвы ради друзей.

Однако, если ты обидишь девушку-Овна, то она запомнит это на долго, а тебе придется постараться, чтобы выпросить прощения.

Овны хорошо ладят с Львами, Стрельцами, Близнецами и Водолеями.

Телец

Девушки-Тельцы никогда не унывают, с ними весело в любой компании. У них всегда замечательное настроение, и они поднимают его окружающим. Тельцы могут с легкостью организовать любой праздник и позаботятся о том, чтобы каждому рядом с ними было весело.

Помимо этого, представительницы этого знака всегда готовы выслушать даже многочасовую историю про то, как ты несчастна и помочь мудрым советом.

Также у них хороший вкус. Если твоя подруга — Телец, то можешь даже не сомневаться, что во время шопинга вы подберете самые стильные наряды.

Тельцы хорошо ладят с Козерогами, Раками, Рыбами и Девами.

Близнецы

Близнецы очень общительны и активны. С ними можно отправляться в любое путешествие и не переживать, что что-то пойдет не так. Женщины-Близнецы отличные собеседники и верные подруги.

Однако их настроение может часто меняться, и никогда нельзя знать наверняка, что ожидать от Близнецов через несколько минут. Поэтому если не учитывать этот факт, то могут возникнуть сложности в построении хороших взаимоотношений.

Близнецы хорошо ладят с Водолеями, Овнами, Весами и Львами.

Раки

Девушки-Раки очень отзывчивы, они умеют сочувствовать и готовы прийти на помощь в любое время суток. Представительницы этого знака могут жертвовать собой ради подруги, и они очень преданны. Их дружба может длиться годами.

Однако не стоит забывать, что Раки очень ранимы. Их легко задеть и обидеть. Поэтому с представительницами этого знака нужно всегда быть очень аккуратными.

Раки хорошо ладят с Рыбами, Девами, Скорпионами и Тельцами.

Львы

Львы очень ответственны и всегда выполняют свои обещания. Они готовы разбиться в лепешку, но ответят за свои слова. Того же Львы ждут и от друзей.

Представительницы этого знака могут найти общий язык с кем угодно. Поэтому у них обычно более трех подруг.

Женщины-Львы ненавидят вранье. Они сразу замечают неискренность со стороны подруги и могут сразу же прекратить с ней дружбу.

Львы знака всегда готовы помочь друзьям, даже если они находятся на другом конце Земли. Для Львов дружба значит очень многое, пишет 5-tv.ru.