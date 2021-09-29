Как не спугнуть любовь? Черты знаков Зодиака, мешающие отношениям с мужчиной

Астрология знает все — даже то, что пугает мужчину в женщинах, рожденных под разными созвездиями.

Овны

Жесткие и бескомпромиссные, женщины-Овны могут пугать партнера своим поведением, резкими фразами и историей прошлых отношений. Не все могут смириться с холодным рассказов о причинах расставания с другими мужчинами, если такая перспектива может грозить и им самим.

Тельцы

Им не нужен рай в шалаше — любовь должна быть красивой, но и удобной! От мужчин они ждут финансового благополучия, требуют постоянного увеличения материальных благ. Даже если они делают это ради общего будущего, мужчинам они могут казаться расчетливыми.

Близнецы

Двойственная натура женщин-Близнецов играет не на руку в отношениях с сильным полом. Их постоянно желание быть в центре внимания, рассказывать о своем успехе, всегда быть во всем правой, не давать мужчине проявить себя может сделать ее одинокой. Слишком много шума из ничего, думают те и предпочитают искать себе более спокойную партнершу.

Раки

Хорошие матери и жены — но это после свадьбы. А до нее может дело и не дойти, ведь Ракам свойственно цепляться к проблемам, которые, с мужской точки зрения, не стоят выеденного яйца. Обиды, истерики и жалобы, что любимый не может их понять, слишком большая откровенность на ранних этапах отношений — приводят к расставанию.

Львы

Всегда четко знают, чего хотят, и многого требуют от своей второй половины. Им не нужны милые пустячки в качестве подарков от возлюбленного, только роскошь, только все самое лучшее. Излишняя требовательность приводит к тому, что расстаются с мужчинами не сами Львы, а те бросают их, чувствуя, что не подходят под их запросы.

Девы

Они расчетливы, но не из-за желания получить богатого партнера, а по причине склонности к рациональному мышлению. Романтики рядом с ними чувствуют себя глупыми и недооцененными, Девы просто не замечают их попыток произвести впечатление. Кроме того, для женщин-Дев работа, договоренности с родственниками или подругами могут идти на первом месте, потому что они всегда выполняют свои обязательства. А многим мужчинам не нравится плестись в хвосте.

Весы

Для Весов в отношениях важны не двое, а толпа. Что о них подумают другие, как произвести впечатление на знакомых. Порой они даже создают себе вторую жизнь в социальных сетях, выставляя напоказ свою жизнь с любимым или вовсе приукрашивая ее. Такое нравится далеко не всем, тем более, мужчинам.

Скорпионы

Тонкие, чувственные женщины-Скорпионы могут больно ужалить не только постороннего, но и самого близкого человека. Умение резать по живому, стремление не пожурить, а обидеть, если мужчина принес боль им самим, приводит к необдуманным поступкам. Мужчина может разочароваться в партнерше, хотя она будет считать, что поступила справедливо.

Стрельцы

Импульсивные, легко отвлекающиеся женщины-Стрельцы могут разочаровать своих мужчин по многим причинам. Часто они не видят смысла скрывать тайны своего партнера, поддерживать его в тяжелые времена, да и сохранить верность любимому может не любая из них. Что и объясняет, почему мужчина может бросить такую женщину.

Козероги

Даже не имея богатого жизненного опыта, Козероги всегда ждут от партнеров подвоха, подозревают в измене или обмане. В итоге все эти намеки, упреки, обвинения в надуманных преступлениях могут вывести из себя мужчину и заставить его разорвать отношения.

Водолеи

Разумные во многих аспектах жизни, женщины-Водолеи порой не могут остановиться, даже если сами утягивают свои отношения с мужчиной в пучину безысходности. Понимая наличие проблемы, они могут ничего не делать для спасения брака или борьбы за любимого, хотя позже будут корить себя за это.

Рыбы

Рыбам свойственно иметь идеал во всех аспектах своей жизни, касается это и отношений с мужским полом. Им свойственно жить в мире иллюзий, а если партнер не соответствует их ожиданиям, они могут быть им недовольны и всячески это демонстрировать. Бывает и другое — они обвиняют их в том, чего те не делали, да так бойко, что сами начинают верить в сказанное. Выдержать такое может не каждый.



