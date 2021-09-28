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Как быстро и эффективно похудеть после 50 лет

Женщина занимается на тренажере. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

9 из 10 женщин набирают 5-7 лишних килограммов после 50 лет. Как же переломить эту тенденцию, улучшить метаболизм и похудеть?

После пятидесяти лет организм женщины функционирует совсем не так, как в 30 и даже 40 – главным образом из-за того, что в этом десятилетии большинство женщин проходят через менопаузу. Как отмечают врачи, в среднем 9 из 10 женщин в этот период набирают от пяти до семи килограммов лишнего веса – и избавиться от него обычно существенно труднее, чем раньше. Стоит признать, что теперь организм работает иначе, и подход к нему тоже нужен совсем другой. Как же правильно похудеть после 50?

Контроль врача
Первое, что вам следует сделать, чтобы похудеть без вреда после 50, – пройти всесторонний медицинский осмотр. Во-первых, таким образом вы сможете выявить свои «слабые места», и узнаете, на что стоит обращать особое внимание. А, во-вторых, врач поможет подобрать наиболее подходящий вам тип физической активности – после наступления менопаузы женщинам особенно важно продолжать вести активный образ жизни.
Биоритмы
 
В течение некоторого времени – как минимум, недели, а лучше двух ведите индивидуальный график активности. Отмечайте, в какое время суток вы чувствуете себя наиболее энергичной, а в какое – наоборот, хочется больше отдыхать. Это поможет вам определить подходящее время для тренировок, когда упражнения будут наиболее эффективными. Также для того чтобы быстро похудеть после 50 лет, стоит опробовать различные типы физической нагрузки – пробежки, прогулки, плавание, танцы – и выбрать те, которые доставляют больше всего удовольствия.
 
Активность
 
Одна из главных причин, по которой так трудно сбросить вес после 50 – жир запасается в разных областях тела. Но с этим можно бороться, и наибольший результат, как правило, приносит кардионагрузка. Даже получасовая прогулка в день (но каждый день!) будет достаточно эффективной, а если добавить к ней ещё регулярные аэробные упражнения, результат точно не заставит себя ждать.
 
Подсчёт калорий
 
Чем старше мы становимся, тем меньше калорий требуется нашему организму. Так, 50-летняя женщине, которая весит столько же, сколько весила в 30 лет, требуется на 25-30% меньше калорий для поддержания веса. Главным образом разница так велика из-за того, что в более старшем возрасте мы сжигаем намного меньше калорий во время сна. И потому набираем вес, даже если не меняли свои пищевые привычки. Поэтому если вы хотите оставаться в привычном весе, после 50 необходимо прибегнуть к диете. Вам придётся сократить калорийность ежедневного рациона – главным образом, за счёт простых углеводов. Также помогает замена сладостей фруктами, уменьшение размера порций и отказ от алкоголя.
 
Меню для женщин, чтобы похудеть после 50 лет

Самым лучшим вариантом диеты после 50 лет станет безуглеводная или низкоуглеводная диета. От монодиет, таких как кефирная и гречневая, лучше отказаться, так как вскоре сброшенный вес может вернуться. Забудьте о вредных продуктах и добавляйте в свой рацион как можно больше овощей и фруктов.

Если вы хотите эффективно похудеть после 50, на завтрак следует выбирать пищу, которая поможет надолго утолить голод, например, обезжиренный творог и йогурт, яйца, овсянка, цельнозерновой хлеб, авокадо и орехи.

Обед может состоять из различных овощей, цельнозерновых круп, нежирной рыбы или мяса.

В качестве закуски между приёмами пищи можно съесть горсть орехов или, например, несколько ломтиков обезжиренного сыра.

На ужин выбирайте белковые продукты и откажитесь от углеводов. Лучше всего приготовить нежирную рыбу и овощной салат.


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