Как быстро и эффективно похудеть после 50 лет
9 из 10 женщин набирают 5-7 лишних килограммов после 50 лет. Как же переломить эту тенденцию, улучшить метаболизм и похудеть?
9 из 10 женщин набирают 5-7 лишних килограммов после 50 лет. Как же переломить эту тенденцию, улучшить метаболизм и похудеть?
После пятидесяти лет организм женщины функционирует совсем не так, как в 30 и даже 40 – главным образом из-за того, что в этом десятилетии большинство женщин проходят через менопаузу. Как отмечают врачи, в среднем 9 из 10 женщин в этот период набирают от пяти до семи килограммов лишнего веса – и избавиться от него обычно существенно труднее, чем раньше. Стоит признать, что теперь организм работает иначе, и подход к нему тоже нужен совсем другой. Как же правильно похудеть после 50?
Самым лучшим вариантом диеты после 50 лет станет безуглеводная или низкоуглеводная диета. От монодиет, таких как кефирная и гречневая, лучше отказаться, так как вскоре сброшенный вес может вернуться. Забудьте о вредных продуктах и добавляйте в свой рацион как можно больше овощей и фруктов.
Обед может состоять из различных овощей, цельнозерновых круп, нежирной рыбы или мяса.
В качестве закуски между приёмами пищи можно съесть горсть орехов или, например, несколько ломтиков обезжиренного сыра.
На ужин выбирайте белковые продукты и откажитесь от углеводов. Лучше всего приготовить нежирную рыбу и овощной салат.