И СМЕХ, И ГРЕХ ⟩ Не ошибается тот, кто не консервирует: какие казусы случаются с жителями Эстонии на кухне

Соль, сахар – какая разница!

Много кто по рассеянности, делая заготовки, принимал соль за сахар и наоборот, но не так обидно сварить соленое варенье, как узнать об этом только тогда, когда соберешься бодрящим зимним утром поесть с ним блинов! Более везучие люди о том, что в варенье положили соль, а маринад сделали с сахаром, узнавали до закрытия банок.

Новый оригинальный вкус: смузи с деревянной ложкой

В чем точно блендерам не откажешь, так это в мощности. Одна любительница домашних смузи рассказала, что однажды на собственном опыте узнала, что ее блендер вполне может тщательно измельчить даже деревянную ложку. Говорит, на вкус летний смузи был все же довольно приятным даже несмотря на дерево в составе.

Результат консервирования может быть непредсказуемым – на всякий случай следует быть готовым к помытому соком полу или вызову аварийной службы

Один рассеянный с улицы Бассейной поставил соковарку со смородиной на огонь, вставил шланг в бутылку и решил отойти буквально «на минутку». Когда человек через полчаса вспомнил о том, чем занимался, на кухне уже был настоящий потоп. Еще одна хозяйка поставила греться маринад для огурцов и пошла к соседке. Все бы хорошо, но после того как дверь захлопнулась, она выяснила, что взяла с собой ключи от подвала, а не от дома.

Вызываем скорую помощь

Кто бы мог подумать, что консервирование – занятие травмоопасное. Одна энтузиастка заготовок делала зимний консервированный салат и уронила на руку горячее соцветие цветной капусты. Выбирать пришлось между тем, чтобы стряхнуть с себя горячий овощ, или удержать в руках банку. Следующие пару недель руку украшал эффектный ожог в форме цветка.

В пищевой промышленности тоже не обходится без курьезных происшествий

Представителей каких только профессий нет среди подписчиков аккаунта Hansapost! Один человек, имеющий отношение к пищевой промышленности, вспомнил, как однажды на работе варили 5-литровую порцию кондитерского геля и случайно добавили вместо желирующего порошка крахмал. Получилось пять литров незапланированного киселя.

Сладко-соленая бурда, или фьюжн-кухня

Нередко в сезон консервирования приходится одновременно «жонглировать» несколькими заготовками. Продуктивный житель Эстонии поставил на плиту две кастрюли. В одной было будущее варенье из ежевики, а в другой – томатный соус с чесноком и хреном. Довольно скоро эти две очень разные заготовки вопреки плану оказались в одной кастрюле большего размера.

Банки звенят, крышки летают

В горячий сезон консервирования не обходится без происшествий и с тарой для заготовок. Банки так и норовят разбиться – если не лопнут из-за кипятка, то упадут на пол. Фиаско может подстерегать и из-за проблем с гигиеной – нередко в утиль отправлялись целые партии забродивших или заплесневевших варений и соков.

В сентябре более 100 человек рассказали на страничке Hansapost в Facebook (https://www.facebook.com/Hansapost.ee) о том, как что-то шло не так, когда они делали заготовки на зиму.



