ВИДЕО ⟩ Нереально вкусный тыквенный крем-суп с креветками, который придаст сил мужскому достоинству

Для вкусного и полезного супа по-ивлевски нам понадобятся ингредиенты:

Тыква — 300 гр.;

Корень имбиря — 20 гр;

Лук репчатый — 10 гр.;

Сливки 10-33% — 100 мл.;

Тигровые креветки (заменить любой белой рыбой) — 3 шт.

Вода — 1 литр;

Оливковое масло нерафинированное — 50 мл.;

Чеснок — 1 зуб.

Петрушка — 3 гр.;

Кориандр молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления тыквенного супа

Сначала измельчаем овощи для супа. Тыкву очищает от семечек и кожуры, разрезаем на крупные куски. Режем ножом лук и чеснок, а также имбирь: они добавят пикантности сладковатой тыкве.

Отправляем все овощи в разогретую кастрюлю с оливковым маслом, прижариваем их в течение 3-5 минут, пока они не приобретут примерно одинаковый цвет. Для усиления вкуса добавляем туда пол чайной ложки молотого кориандра.

Заливаем вскипевшей водой, при этом овощи должны быть едва прикрыты. Выливаем в посуду половину порции сливок и сразу приправляем солью. Варим не больше 10 минут, чтобы не улетучились полезные свойства тыквы. Крышкой не накрываем.

Готовим креветочно-чесночное зеленое масло. Креветки нарезаем кусочками, чеснок измельчаем, причем мельче, чем в суп. Разогреваем сковороду с оливковым маслом, выкладываем в нее креветки, затем измельченную петрушку и чеснок. Обжариваем смесь. Кстати, советует шеф-повар, полученное зеленое масло с креветками можно использовать с макаронами, в салате или при приготовлении брускетты.

Слегка остывшие сваренные овощи перемалываем в блендере на большой скорости.

Берем мелкое сито, сотейник и венчик. Процеживаем перемолотые овощи через сито, при этом регулярно взбивая венчиком.

Подогреваем получившийся кремообразный суп. Если хотите оставить часть до следующего дня, то доводим до кипения.

В тарелку крем-суп выкладываем поэтапно: сначала наливаем овощную смесь, затем сверху кладем креветки и поливаем их вокруг оставшимся зеленым маслом. Сервируем листьями салата, для этого рецепта шеф рекомендует устричный кресс.

Ну и в заключение обещанный лайфхак для поддержания силы мужского достоинства.

Тыква — сильнейший афродизиак. Если хотите жить долго вкусной половой жизнью, советую утром натощак употреблять столовую ложку тыквенного масла,