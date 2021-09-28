Вт, 28.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕО ⟩ Нереально вкусный тыквенный крем-суп с креветками, который придаст сил мужскому достоинству

Тыква - сильнейший афродизиак, соответственно, блюда из нее повышают мужскую силу. ФОТО: Shutterstock

Осень — сезон рыжей тыквы. Некоторые хозяйки игнорируют ее, однако кулинарный блогер и ресторатор Константин Ивлев настоятельно рекомендует обратить на нее особое внимание и делится рецептом вкуснейшего сезонного блюда из тыквы, благоприятной для мужской потенции. В конце рецепта — лайфхак для поддержания силы мужского достоинства, пишет 5-tv.ru.

Для вкусного и полезного супа по-ивлевски нам понадобятся ингредиенты:

  • Тыква — 300 гр.;
  • Корень имбиря — 20 гр;
  • Лук репчатый — 10 гр.;
  • Сливки 10-33% — 100 мл.;
  • Тигровые креветки (заменить любой белой рыбой) — 3 шт.
  • Вода — 1 литр;
  • Оливковое масло нерафинированное — 50 мл.;
  • Чеснок — 1 зуб.
  • Петрушка — 3 гр.;
  • Кориандр молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления тыквенного супа

Сначала измельчаем овощи для супа. Тыкву очищает от семечек и кожуры, разрезаем на крупные куски. Режем ножом лук и чеснок, а также имбирь: они добавят пикантности сладковатой тыкве.

Отправляем все овощи в разогретую кастрюлю с оливковым маслом, прижариваем их в течение 3-5 минут, пока они не приобретут примерно одинаковый цвет. Для усиления вкуса добавляем туда пол чайной ложки молотого кориандра.

Заливаем вскипевшей водой, при этом овощи должны быть едва прикрыты. Выливаем в посуду половину порции сливок и сразу приправляем солью. Варим не больше 10 минут, чтобы не улетучились полезные свойства тыквы. Крышкой не накрываем.

Готовим креветочно-чесночное зеленое масло. Креветки нарезаем кусочками, чеснок измельчаем, причем мельче, чем в суп. Разогреваем сковороду с оливковым маслом, выкладываем в нее креветки, затем измельченную петрушку и чеснок. Обжариваем смесь. Кстати, советует шеф-повар, полученное зеленое масло с креветками можно использовать с макаронами, в салате или при приготовлении брускетты.

Слегка остывшие сваренные овощи перемалываем в блендере на большой скорости.

Берем мелкое сито, сотейник и венчик. Процеживаем перемолотые овощи через сито, при этом регулярно взбивая венчиком.

Подогреваем получившийся кремообразный суп. Если хотите оставить часть до следующего дня, то доводим до кипения.

В тарелку крем-суп выкладываем поэтапно: сначала наливаем овощную смесь, затем сверху кладем креветки и поливаем их вокруг оставшимся зеленым маслом. Сервируем листьями салата, для этого рецепта шеф рекомендует устричный кресс.

Ну и в заключение обещанный лайфхак для поддержания силы мужского достоинства.

Тыква — сильнейший афродизиак. Если хотите жить долго вкусной половой жизнью, советую утром натощак употреблять столовую ложку тыквенного масла,

— поделился шеф-повар Константин Ивлев.

НАВЕРХ
Back