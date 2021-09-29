Зачем на самом деле нужна была зеленка: ответил доктор Комаровский

Так полезно мазать прыщи и раны зеленкой или нет?

Зеленка, или бриллиантовый зеленый, не имеет никакого отношения к цивилизации, медицине и лечению. И давно не используется во всем цивилизованном мире, поскольку антисептические свойства препарата не доказаны, а кожу зеленка сушит и можно получить ожог.

Разве что, когда ребенку льют ее на рану, он душераздирающе кричит, родители могут поставить галочку: вроде как ребенка "полечили". Производство и продажа этого препарата давним давно должны прекратиться. Зеленку часто применяют при ветряной оспе, и многие мамы до сих пор считают, что если мазать ветряночные прыщи зеленкой, то они быстрее заживают.

Действительно ли зеленкой лечат ветрянку?

Это не так. С момента появления ветрянки врачи интересовались в первую очередь основным вопросом – сколько времени заразен заболевший человек. Так вот, ребенок перестает быть заразным через 5 дней после того, как новые высыпания перестают появляться.

Поэтому мама или бабушка с утра у больного ребенка мазала все прыщи зеленкой, на следующий день было хорошо видно, появились ли новые прыщи – их тоже мазали зеленкой. И как только становилось не видно новых, не намазанных зеленкой прыщей, оставалось отсчитать 5 дней – и тогда ребенок становился не заразен.

Со временем изобрели другие методы, просто раньше зеленка была маркером заразности таких заболевших. Сейчас, если ребенок заболеет ветрянкой, вы можете использовать что угодно для того, чтобы отмечать новые высыпания: фломастеры, лепить специальные детские татуировки и так далее. Сама же зеленка никакой пользы не несет.



