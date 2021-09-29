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Семь мифов об уходе за волосами, которые давно пора развеять

Волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Среди тонны разнообразной информации в Интернете очень легко запутаться и принять мифы за правду. О том, во что точно не стоит верить, «Лизе» рассказала российский эксперт в области ухода за волосами Валентина Глушкова.

Миф №1.Средства по уходу за волосами должны быть дорогими

У многих топовых блогеров часто заявляется (и довольно безапелляционно), что дорого — значит точно эффективно и цена определяет качество. При этом сравнительный анализ и разбор состава не проводится.

И если это так убедительно заявляет блогер с волосами как у богини, богатая, успешная, как не поверить? Мало кто задумывается, что красивая жизнь этого блогера (а также работа маркетологов, дизайнеров, менеджеров) оплачивается потребителем при покупке этого средства с довольно простым составом.

Например, шампунь из масс-маркета, который ты смоешь за 1-3 минуты, не успеет поработать — он нужен только для удаления загрязнений с волос и кожи головы.

Миф №2. Нужно мыть голову как можно реже

«Она моет голову раз в две недели, поэтому отрастила такую длину...» Или «а вот наши прабабушки в деревнях мыли голову раз в неделю и имели косы толщиной с кулак». Слышала такое?

На самом деле голову следует мыть по мере загрязнения. Это тебе скажет любой профессиональный трихолог-дерматолог. Долго не мыть грязную голову даже вредно для здоровья кожи головы, так что терпеть точно смысла нет. Вопрос только в подборе правильного шампуня.

Если ты считаешь, что голова слишком быстро загрязняется, смени шампунь. Попробуй пилинг, очищающую маску или скраб для кожи головы.

Миф №3. Нужно пользоваться только бессульфатным шампунем

Это заблуждение, потому что все мы разные, с разным типом кожи и структурой волос. Нет единого шампуня для всех — поэтому на рынке их и существует такое количество.

Нужно пользоваться тем шампунем, который хорошо промывает, не сушит, не делает жесткими концы, именно на твоих волосах. Наблюдай за локонами после использования шампуня: чешется ли голова, как долго остается свежей, какие кончики на ощупь, как работает маска или кондиционер после того или иного шампуня. И делай свой выбор.

Миф №4. Подойдет любой шампунь

Утверждение звучит примерно так: «Беру любой шампунь с полки, не заморачиваюсь — и имею шикарные волосы». Да, у девушки действительно шикарные волосы. Это ее личный рецепт, ее формула успеха.

Но это, опять же, не значит, что такой совет подойдет всем. Для коротких волос это вероятнее сработает, а вот чем длиннее твои волосы, тем внимательнее нужно выбирать средство.

Миф №5. Вся химия — это зло

Наверняка ты не раз натыкалась на любителей всего природного. Они утверждают: «Я пользуюсь только натуральными масками — травами, отварами, кефирами, яйцами маслами». Демонстрируют свои успехи и рекомендуют метод всем. Причем, как правило, они же и продают эти средства.

Положительный результат при таком подходе может быть. Проблема только одна — весь маркетинг таких продуктов построен на внушении страха потребителю перед всем химическим. В ход идут байки о раке, дерматитах, экземах, выпадении волос и так далее. А когда доверчивый потребитель достаточно напуган, ему тут же предлагают травку, маслице.

Но забывают упомянуть, что натуральные продукты в уходе за волосами тоже небезопасны. А для некоторых людей они могут быть даже и опаснее сертифицированных косметических продуктов в банках. Потому что масла, травы и экстракты хороши в уходе, но достаточно активны по воздействию на кожу. И злоупотреблять таким уходом тоже не стоит.

Вывод — и химический уход, и натуральный принесут только пользу при грамотном подходе. Во всем нужен баланс и разумный подход.

Миф №6. Нужно иметь кучу разнообразных банок

Создается впечатление, что нужно захламляться, чтобы иметь шикарные волосы. На самом деле так делать как раз не нужно. Потому что в итоге ты запутаешься, что работает хорошо, а от чего стоит отказаться, потому что оно не работает вообще или работает не так, как тебе хотелось бы.

У большинства средств срок годности с момента открытия банки — 6-12 месяцев. Поэтому держи в ванной только то, чем пользуешься регулярно. И докупай баночки по мере окончания, если они тебе подошли.

Миф №7. Все решает генетика

Очень удобный миф для лентяев. Шикарные волосы — это бесспорно заслуга генетики. Особенно в том случае, когда человеку не нужно прикладывать особых усилий к уходу, чтобы они выглядели отлично. Но разве люди вокруг не работают над собой?

Кто-то идет в спортзал и следит за питанием, чтобы побороть свою склонность к полноте. И кстати, добивается потрясающих результатов. То же самое с волосами: если прикладывать усилия и подбирать комплексный профессиональный уход, можно сделать свои волосы красивее. И они будут блестеть и радовать тебя, какими бы ни были исходные генетические данные.


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