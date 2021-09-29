Семь мифов об уходе за волосами, которые давно пора развеять

Миф №1.Средства по уходу за волосами должны быть дорогими

У многих топовых блогеров часто заявляется (и довольно безапелляционно), что дорого — значит точно эффективно и цена определяет качество. При этом сравнительный анализ и разбор состава не проводится.

И если это так убедительно заявляет блогер с волосами как у богини, богатая, успешная, как не поверить? Мало кто задумывается, что красивая жизнь этого блогера (а также работа маркетологов, дизайнеров, менеджеров) оплачивается потребителем при покупке этого средства с довольно простым составом.

Например, шампунь из масс-маркета, который ты смоешь за 1-3 минуты, не успеет поработать — он нужен только для удаления загрязнений с волос и кожи головы.

Миф №2. Нужно мыть голову как можно реже

«Она моет голову раз в две недели, поэтому отрастила такую длину...» Или «а вот наши прабабушки в деревнях мыли голову раз в неделю и имели косы толщиной с кулак». Слышала такое?

На самом деле голову следует мыть по мере загрязнения. Это тебе скажет любой профессиональный трихолог-дерматолог. Долго не мыть грязную голову даже вредно для здоровья кожи головы, так что терпеть точно смысла нет. Вопрос только в подборе правильного шампуня.

Если ты считаешь, что голова слишком быстро загрязняется, смени шампунь. Попробуй пилинг, очищающую маску или скраб для кожи головы.

Миф №3. Нужно пользоваться только бессульфатным шампунем

Это заблуждение, потому что все мы разные, с разным типом кожи и структурой волос. Нет единого шампуня для всех — поэтому на рынке их и существует такое количество.

Нужно пользоваться тем шампунем, который хорошо промывает, не сушит, не делает жесткими концы, именно на твоих волосах. Наблюдай за локонами после использования шампуня: чешется ли голова, как долго остается свежей, какие кончики на ощупь, как работает маска или кондиционер после того или иного шампуня. И делай свой выбор.

Миф №4. Подойдет любой шампунь

Утверждение звучит примерно так: «Беру любой шампунь с полки, не заморачиваюсь — и имею шикарные волосы». Да, у девушки действительно шикарные волосы. Это ее личный рецепт, ее формула успеха.

Но это, опять же, не значит, что такой совет подойдет всем. Для коротких волос это вероятнее сработает, а вот чем длиннее твои волосы, тем внимательнее нужно выбирать средство.

Миф №5. Вся химия — это зло

Наверняка ты не раз натыкалась на любителей всего природного. Они утверждают: «Я пользуюсь только натуральными масками — травами, отварами, кефирами, яйцами маслами». Демонстрируют свои успехи и рекомендуют метод всем. Причем, как правило, они же и продают эти средства.