Ученые связали уровень витамина D с выпадением волос
Согласно результатам нового исследования, проблему выпадения волос можно решить с помощью витамина D.
Согласно результатам нового исследования, проблему выпадения волос можно решить с помощью витамина D.
Как пишет NYU Langone Health со ссылкой на исследования индийских дерматологов, подобная проблема касается более 80% мужчин и 50% женщин старше 50 лет.
По словам специалистов, витамин D непосредственно задействован в ряде сигнальных путей роста и волосяных фолликулов и оказывает влияние на цикл роста волос, передает Topnews.ru.
В ходе исследования была выявлена связь между низким уровнем витамина D в организме и типом облысения «рубцовая алопеция», которой страдают 3% пациентов с выпадением волос.
Ученые отметили, что витамин D влияет на омоложение кожи, а это, в свою очередь, становится фактором здоровья кожи головы.
Этот витамин помогает создавать больше волосяных фолликулов, что в итоге способствует сохранению волос у пациентов.