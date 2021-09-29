Ученые связали уровень витамина D с выпадением волос

Как пишет NYU Langone Health со ссылкой на исследования индийских дерматологов, подобная проблема касается более 80% мужчин и 50% женщин старше 50 лет.

Облысение. Фото иллюстративное. ФОТО: Erik Reis / PantherMedia / Erik Reis



По словам специалистов, витамин D непосредственно задействован в ряде сигнальных путей роста и волосяных фолликулов и оказывает влияние на цикл роста волос, передает Topnews.ru.

В ходе исследования была выявлена связь между низким уровнем витамина D в организме и типом облысения «рубцовая алопеция», которой страдают 3% пациентов с выпадением волос.

Облысение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ученые отметили, что витамин D влияет на омоложение кожи, а это, в свою очередь, становится фактором здоровья кожи головы.

Этот витамин помогает создавать больше волосяных фолликулов, что в итоге способствует сохранению волос у пациентов.



