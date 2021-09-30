Чистка ушей, дезинфекция рук и другие процедуры, которые на самом деле вредят здоровью

Подробнее об этом рассказал эксперт — эпидемиолог Булычев Леонид Александрович, пишет wday.ru.

Чистим уши

Для очищения ушей от серы принято использовать ватные палочки. Но во многих странах использование ватных палочек запрещено законом. Безобидные на первый взгляд ватные палочки могут стать причиной повреждения барабанной перепонки и воспаления ушей. А также приводят к проблемам с вестибулярным аппаратом.

Специалисты считают, что чистить уши не обязательно. Организм вырабатывает ушную серу для того, чтобы прочищать слуховые проходы, и нахождение ее в ухе нормально. Сера выталкивается в слуховой проход, откуда легко вымывается обычной водой, а ватной палочкой сера не только проталкивается глубже, но и может стать причиной воспалений.

Пена для ванны и парфюмерные бомбочки

Что может быть лучше, чем принять в конце трудового дня ванну с пенной или парфюмерной бомбочкой? Организм расслабляется и погружается в нирвану. Но так ли это безопасно для кожи? Различные вещества, находящиеся в составе этих средств, не только нарушают pH кожи, высушивая ее, но также попадают во влагалище и приводят к различным повреждениям слизистой. После такой ароматной ванны можно стать пациенткой гинекологического отделения или заработать цистит.

Активная дезинфекция рук

Привычка постоянно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами может сослужить плохую службу. В период пандемии мы привыкли часто пользоваться санитайзерами. Дезинфицирующие вещества, находящиеся в них, обладают антибактериальными свойствами, но часто содержат триклозан, под действием которого кожа теряет естественную защиту и становится сухой, подверженной различным воспалениям и инфекциям. А у людей с атопическим дерматитом и экземой такие препараты способны вызвать обострения.

Туалетные сушилки для рук

Из результатов исследований клиники Майо следует, что вокруг сушилок для рук, находящихся в общественных туалетах, в радиусе 2 метров витают вредоносные бактерии, образуя собой особый туман, который оседает на ваших руках. И приводит к появлению различных инфекций.

Горячий душ

Хорошо зимой согреться под горячим душем, но и тут существует свое «но».

Горячая вода негативно влияет на кожу, под ее воздействием разрушаются верхние слои кожи, вызывая воспаления и зуд. Особенный вред наносит горячий утренний душ. Поэтому старайтесь принимать теплый душ, а еще лучше контрастный, чередуя холодную и горячую воду. Это не только положительно влияет на иммунитет, но и тонизирует вены.

После каждой еды чистить зубы

С детства нас приучают к мысли, что оседающая на зубах пища приводит к образованию кариеса. И для того, чтобы избежать негативных последствий, стоит после каждого приема пищи чистить зубы. Но мало кто знает, что есть такие продукты, например содержащие лимонную кислоту, которые сильно разъедают эмаль зуба. Но если сразу же после приема такой пищи еще и почистить зубы, то вред для эмали станет еще сильнее. Зубы после употребления еды необходимо чистить не раньше чем через 30 минут.

Ежедневное мытье головы

Редкая женщина позволит себе выйти из дома с немытой головой. Некоторые ухитряются мыть голову каждый день, тем самым нанося существенный вред своей шевелюре. При частом мытье с волос смывается защитный увлажняющий секрет, и волосы становятся ломкими и тусклыми. При использовании для мытья горячей воды активизируются сальные железы, и волосы быстрее становятся сальными. «Переучить» такие волосы будет очень тяжело. После мытья волос старайтесь ополаскивать их слегка подкисленной прохладной водой. Это сделает волосы более гладкими и блестящими.