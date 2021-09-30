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Диетолог объяснила, почему осенью нужно есть рис

Рис. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Лучше выбирать дикий рис или красных и коричневых сортов.

Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала, почему осенью в свой рацион нужно обязательно добавить рис.

По словам специалиста, в осенне-зимний период рис хорошо насыщает организм. Разбухая в кишечнике и забирая на себя лишнюю воду, рисовые зерна дают ощущение сытости.

«Это является большим плюсом для диеты в принципе, особенно во время холодов», — сказала она «Народным новостям».

Важно выбирать рис с наименьшим количеством крахмала в своем составе. Это может быть дикий, то есть необработанный, а также рис коричневых и красных сортов.

Эксперт отметила, что эту крупу можно использовать желающим похудеть в качестве эффективной диеты. Рис обладает хорошей сорбирующей активностью, помогая тем самым выводить жидкость из организма.

«Но все зависит от того, как рис сварен. Например, в состоянии аль-денте рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма. При этом есть важное правило — рис необходимо готовить без соли», — подчеркнула Мойсенко.

Кроме того, перед готовкой рис необходимо вымачивать.


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