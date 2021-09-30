Гороскоп для успешных женщин c 4 по 10 октября

Начинания крайне нежелательны. Единственное исключение, которое можно сделать безбоязненно, — это выполнение тех дел, которые вы успели спланировать заблаговременно. Если вы будете действовать по уже имеющемуся плану, с большей долей вероятности вы достигните успеха.

В романтической жизни вероятна большая неразбериха. Одних сейчас будет тянуть на романтику, других начнет от нее воротить. В связи с этим вероятны конфликты и недопонимания между партнерами. С этим ничего не сделать. Такой момент следует просто переждать.

В предстоящие семь дней не стоит пытаться проявить себя сразу во всех делах. Это путь в никуда. Намного эффективнее выбрать пару занятий и сосредоточиться на них.

На грядущей неделе вы можете значительно улучшить свою фигуру и самочувствие. Для этого лучше использовать физические нагрузки — как спорт, так и любую возможную работу по хозяйству.

Небесные светила обращают ваше внимание на то, что на наступающей неделе нежелательно заниматься любой работой по дому. В противном случае результаты труда вам вряд ли понравятся.

Звезды указывают на то, что на предстоящей неделе полезно укреплять иммунитет при помощи правильного питания и умеренных физических нагрузок. Пользуйтесь этой возможностью.

Вам будет полезно заняться восстановлением справедливости вокруг себя. Вы можете защитить невиновных или обличить того, кто несправедлив. Главное — оставайтесь объективны.

По мнению звезд, в этот период вам будет необходимо бросить силы на решение задач в деловой сфере. В ней вы можете добиться довольно серьезных успехов и преодолеть трудности, которые раньше мешали.

В грядущий период будет полезно воспользоваться тем фактом, что 6 октября произойдет Новолуние в Весах. Это время располагает к духовным практикам и отдыху.

На наступающей неделе звезды предлагают вам заняться влажной уборкой жилища. Это полезно для того, чтобы привлечь к вам и вашему дому финансовый успех. Обязательно воспользуйтесь этим!

Не избегайте внимания окружающих. Напротив — вы можете его использовать с выгодой для себя. Транслируйте в массы свои идеи.

Обязательно учтите, что в ближайшие семь дней полезно делать перестановку в доме. Измените интерьер по своему вкусу — это в значительной степени повысит ваше настроение и подарит боевой настрой.

Грядущая неделя принесет в вашу жизнь немало забот, так что полезно не пытаться решить их в одиночку, а поискать тех, кто охотно вызовется вам помочь. Только вместе вы добьетесь серьезных успехов.

В предстоящие семь дней вам нужно будет столкнуться с рутиной лоб в лоб.

Иначе потом из-за нее у вас может не хватить времени на себя и важные дела. Разгребите все заблаговременно, пишет астролог Вера Хубелашвили для MarieClaire.ru.



