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Шесть привычек, которые повышают уровень сахара в крови

Сахар. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Проверьте, нет ли в вашем арсенале этих опасных привычек, способных повысить уровень сахара!

Даже если у вас нет ни диабета, ни преддиабетического состояния, важно знать об этих повседневных привычках, которые повышают уровень сахара в крови. Не злоупотребляйте ими даже в том случае, если никогда не сталкивались с повышенным уровнем глюкозы – и особенно, если у вас есть поводы для контроля своего уровня сахара.

Зачем важно контролировать уровень сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови может стать причиной хронических заболеваний и серьёзных проблем со здоровьем, таких как нарушение зрения, быстрая утомляемость, частое мочеиспускание.

Резкий скачок уровня сахара может спровоцировать гипергликемию, вызывающую аномальную реакцию со стороны поджелудочной железы и почек.

Человек может часто испытывать острое ощущение голода, что приводит к набору веса.

Для перемещения глюкозы в клетки тело выделяет чрезмерное количество инсулина, что может стать причиной сахарного диабета.

В организме скапливается большое количество жира.

Отказываться от завтрака

Если у вас избыточный вес, вам особенно важно завтракать – в противном случае после обеда ваш уровень сахара в крови повысится сильнее. Кроме того, регулярный отказ от завтрака повышает риск развития диабета на 21% — именно такие результаты продемонстрировало исследования, итоги которого были опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition. Завтрак, особенно богатый белком и ненасыщенными жирами, помогает стабилизировать уровень сахара в течение всего дня – поэтому очень важно завтракать каждый день!

Выбирать продукты с искусственными подсластителями

Если вы намеренно отдаёте выбор продуктам, в которых вместо сахара добавлены искусственные подсластители, не делайте так: исследование, проведенное в Израиле, подтвердило, что искусственный «сахар» приведёт к повышенному уровню сахара в крови. Более того, уровень глюкозы «взлетает» даже сильнее, чем после употребления напитков или продуктов, содержащих привычный сахар – так что никаких «нулевых калорий»!

Пить много кофе

Регулярное употребление кофе в долгосрочной перспективе снижает риск развития диабета второго типа – в этом сходятся все исследования. Но они же подтверждают, что тем, у кого уже есть проблемы с уровнем сахара в крови, лучше отказаться от кофе, так как кофеин может стать одним из продуктов, способных поднять сахар в крови. Причём уровень глюкозы повышает даже чёрный кофе, без сливок или сахара. Лучше замените этот напиток отваром ромашки.

Часто болеть

Это, конечно, трудно назвать привычкой, но об этом важно знать: ОРВИ, грипп или просто инфекция мочевых путей может стать тем триггером, который повысит уровень сахара в вашей крови. Дело в том, что болезнь – это стресс, который заставляет высвобождаться соответствующие гормоны, увеличивающие резистентность к инсулину. Результатом становится повышенный уровень сахара в крови. По этой причине важно соблюдать особую диету в дни болезни, если у вас есть проблемы с уровнем сахара в крови – есть больше овощей, отказаться от быстрых углеводов, а также как можно больше пить.

Мало спать

Если ваш врач обеспокоен повышенным уровнем сахара в вашей крови, вы вполне можете добавить ко всем его назначениям ещё одно – как можно больше спать. Исследование, проведённое специалистами из Голландии, подтвердило, что каждая ночь, во время которой вы спите меньше необходимого, повышает резистентность вашего тела к инсулину на 20%. Недостаток сна – это серьезный стресс, а именно регулярный стресс может стать фактором, серьезно повышающим риск развития диабета, пишет «Домашний Очаг».

Курить

Курение – отвратительная привычка, которая может повредить абсолютно всем системам вашего организма. И люди, страдающие диабетом или преддиабетом – не исключение. Исследование, которое в 2011 году провели специалисты из Калифорнийского политехнического университета, показало прямую связь между уровнем никотина в крови и повышенным уровнем сахара. Кроме того, курение повышает риск развития специфических осложнений диабета – например, сердечного приступа или почечной недостаточности.


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