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Офтальмолог рассказал, в чем вред некачественной косметики для глаз

Тушь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Также влияние оказывает и то, куда именно наносятся косметические средства.

Заведующий офтальмологическим отделением московского Госпиталя для ветеранов войн № 2 Алексей Егоров рассказал, как именно наносит вред глазам использование некачественной косметики. Медик поделился этим с «Агентством городских новостей Москва».

По словам врача, регулярное использование косметических средств низкого качества травмирует сальные железы в уголках глаз, что впоследствии приводит к синдрому сухого глаза.

«Регулярное нанесение некачественной, просроченной и несертифицированной косметики и попадание ее в конъюнктивальную полость ведет к дисфункции мейбомиевых желез (сальных желез на краях век), которые отвечают за формирование одного из компонентов слезной пленки. Это все усугубляет синдром сухого глаза», — рассказал Егоров.

Усугубляет ситуацию и кондиционеры. Они изменяют ионный состав воздуха, что негативно влияет на слезную пленку глаза. Она повреждается, слеза становится неравномерной. В ответ на раздражение организм считает, что железам необходимо работать усерднее. И, по словам Егорова, возникает парадоксальная ситуация: люди, страдающие от синдрома сухого глаза, жалуются на повышенное слезоотделение.

Однако решить проблему можно с помощью специальных препаратов искусственной слезы, которые выписывает врач после консультации.


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