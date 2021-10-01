Как по датам рождения супругов узнать, сколько будет у пары детей

Итак, чтобы предсказать свое родительское будущее, уверены эксперты, достаточно просто последовательно сложить все цифры из дат рождения обоих партнеров. Например, если это 25.12.1988, то схема выглядит так 2+5+1+2+1+9+8+8, в сумме выходит 36. Далее складываете 3+6 и получается 9. То же самое с датой избранника. К примеру, 12.12.1986 — это 1+2+1+2+1+9+8+6, итого 30, то есть цифра 3. 9+3 дают 12, 1+2 приводят к результату 3. Далее ищем значение своей цифры ниже.

Если получилась единица, это хороший знак для мечтающих о большой семье. Цифра 1 позволит мужчине и женщине родить столько наследников, сколько они захотят. Цифра 2 обещает не более двух детей, а 3 предполагает некоторые сложности в этом вопросе. Пара с тройкой может неоднократно откладывать момент зачатия из-за проблем со здоровьем или финансовых трудностей.

Цифра 4 означает, что супруги могут стать родителями дружного квартета, а 5 гарантирует больше одного ребенка, не исключено появление близнецов. 6 также подразумевает многодетность, но, вероятнее всего, наследники будут от разных браков и с большой разницей в возрасте, пишет «МК». Если сумма равна 7 — это максимум один малыш, часто семерка соответствует парам, которые вовсе не хотят пополнения или являются убежденными чайлдфри.

Цифра 8 может означать, что в семью будут приняты дети от предыдущих браков. Возможно усыновление, но и общий ребенок не исключается. А если получилось 9, то речь идет о двух наследниках. Крайне редко «девятки» становятся многодетными. Но что бы ни говорили цифры, в желании обрести родительское счастье важно руководствоваться сердцем — своим и своего близкого человека. У тех, кто мечтает о семье, она непременно будет!



