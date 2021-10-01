Евгений Комаровский ответил, когда будут вакцинировать детей от COVID-19
Когда можно будет прививать детей? И нужно ли это делать? Доктор Комаровский рассказал обо всем, что интересует каждого взрослого во время пандемии, пишет Сегодня.
Когда можно будет прививать детей? И нужно ли это делать? Доктор Комаровский рассказал обо всем, что интересует каждого взрослого во время пандемии, пишет Сегодня.
По словам врача-педиатра, вакцинация детей будет очень весомым вкладом, чтобы прекратить пандемию, поскольку дети – чуть ли не главный источник распространения инфекции.
Однако на сегодняшний день у нас очень ограниченные возможности, которые позволяют сделать прививку ребенку, – сказал доктор Комаровский. – Например, мы не имеем достаточного опыта применения вакцин среди детей и официальных разрешений на это нет. Сегодня вакцина Moderna разрешена детям в возрасте от 12 лет.
Евгений Комаровский объяснил, что проводятся исследования с китайскими вакцинами.
В Китае уже используют вакцины детям от 3 лет. В ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей, то есть современные вакцины получат одобрение применительно к ним.
Евгений Комаровский объяснил, что дети болеют легко, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.