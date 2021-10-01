Евгений Комаровский ответил, когда будут вакцинировать детей от COVID-19

Пока детей не вакцинируют, ждать ли изменений?

По словам врача-педиатра, вакцинация детей будет очень весомым вкладом, чтобы прекратить пандемию, поскольку дети – чуть ли не главный источник распространения инфекции.

Однако на сегодняшний день у нас очень ограниченные возможности, которые позволяют сделать прививку ребенку, – сказал доктор Комаровский. – Например, мы не имеем достаточного опыта применения вакцин среди детей и официальных разрешений на это нет. Сегодня вакцина Moderna разрешена детям в возрасте от 12 лет.

Евгений Комаровский объяснил, что проводятся исследования с китайскими вакцинами.

В Китае уже используют вакцины детям от 3 лет. В ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей, то есть современные вакцины получат одобрение применительно к ним.

Когда будет получено такое разрешение, сделайте прививку от COVID-19 своему ребенку, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Еще раз повторюсь, дети – это один из главных "механизмов" распространения коронавирусной инфекции.

Зачем вакцинировать детей, если они болеют в легкой форме?

Евгений Комаровский объяснил, что дети болеют легко, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.

Дети – это "источник" заражения пожилых людей, – сказал доктор Комаровский. – Я настаиваю на том, что как только будет разрешение на применение вакцинации, надо защищать детей.



