ВИДЕО ⟩ ТОП-5 танцевальных движений Востока, которые помогут постройнеть

Многие движения восточного танца обладают чудесным лимфодренажным эффектом и отчасти заменяют одноименный вид массажа. Известно, хороший лимфодренаж помогает выводить лишнюю жидкость из межклеточного пространства, уменьшает отеки, улучшает обмен веществ, делает контуры тела более совершенными.

Если добавить в свой ежедневный график физической нагрузки эти пять простых упражнений из восточных танцев, то через 10 дней вы не узнаете своей фигуры. Только не забывайте, что без правильного питания, обильного питья, соблюдения режима сна и уменьшения стрессовых ситуаций трудно достичь результата.

Выполнять лучше всего через 2-3 часа после приема пищи, по 2-3 минуты на каждое движение, но можно и дольше.

Коленная тряска

Расслабляйтесь и пускайте вибрацию от колен во все тело. Движение можно продолжать делать бесконечно, но отмечайте, чтобы все части тела были расслаблены и без зажимов, так вам комфортнее выполнять.

Кстати, в арабском мире не принято спешить, поэтому их народный танец является воплощением спокойствия, грации и достоинства. Это то, чего так не хватает всем нам, находящимся в вечном стрессе от работы, бытовой нагрузки.

Волна всем телом

Все наше тело пронизано соединительной тканью (фасция), которая состоит из волокон, и при охлаждении они становятся более плотными, а при нагревании становятся жидкими и начинают течь, перетекать и скользить друг по другу. Волна всем телом отлично поможет вашей соединительной ткани быть живой! Фасциальная ткань создает опору для мышц, они не могут без нее существовать. Самое главное — наслаждайтесь движением, представляйте, как ваше тело состоит из множества мыльных пузырьков. Их очень много, они такие крошечные, что легко окутывают ваши мышцы.

Круги тазом

Упражнение обеспечивает приток крови к внутренним органам. Несомненно это благотворно сказывается на общем состоянии здоровья женщины. Многие элементы бэллиданс относятся к естественным движениям человека. И в прошлом некоторые из них использовались в ритуальных танцах при подготовке к рождению ребенка. В моей педагогической практике было много случаев, когда после нескольких месяцев занятий восточными танцами девушки, которые долго не могли забеременеть, счастливые уходили в декрет. А все потому, что этот вид активности очень органично оживляет таз и внутренние органы женщины.

Тряска грудью

Прекрасный лимфодренаж верхней части тела. В подмышечных впадинах и с боковых сторон шеи расположены большие группы лимфатических узлов. Тряска грудью — отличное упражнение, которое поможет хорошей работе вашей лимфатической системы.

Волна руками

Это упражнение поможет избавиться от дряблой кожи в области подмышек и внутренней стороны рук, подкачает грудь.