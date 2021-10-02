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Какие овощи лучше всего борются с лишним весом и ожирением

Овощи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Обычная морковь способна помочь быстрее сбросить лишние килограммы, особенно жир в области талии. К такому выводу пришли японские ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients, пишет Сегодня.

Почему именно морковь поможет похудеть

Ученые исследовали взаимосвязь между потреблением овощей, снижением индекса массы тела (ИМТ) и ожирением. Медики собрали данные питания добровольцев, у которых был лишний вес, разные степени ожирения, а также нормальные показатели массы тела.

Все они ели не только морковь, а также брокколи, шпинат, другие зеленые овощи (зеленый перец и стручковую фасоль), тыкву, капусту. Так, самой эффективной в плане борьбы с лишним весом и ожирением оказалась морковь.

Медики объясняют это тем, что морковь богата каротиноидными антиоксидантами, такими как β-каротин, α-каротин и β-криптоксантин. Клинические исследования подтвердили, что у людей с нормальным и более низким ИМТ содержание в крови β-каротина более высокое. И именно эти люди чаще включают в свой рацион именно морковь.

Чем еще полезна морковь для здоровья?

Поскольку морковь и другие овощи помогают избавиться от лишних килограммов, то соответственно снижают риски ожирения. А ожирение является важным фактором, способствующим распространению диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака во всем мире, что приводит к снижению качества жизни.

Соответственно – чем ближе ваш вес к норме, тем ниже риск развитии ожирения, рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В этом также помогут другие овощи, а сэкономить можно, выращивая овощи или как минимум зелень – дома.

Интересный момент – исследователи отметили, что морковь больше помогает снизить объемы жировых отложений на талии именно у женщин, чем у мужчин.

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