Какие овощи лучше всего борются с лишним весом и ожирением

Почему именно морковь поможет похудеть

Ученые исследовали взаимосвязь между потреблением овощей, снижением индекса массы тела (ИМТ) и ожирением. Медики собрали данные питания добровольцев, у которых был лишний вес, разные степени ожирения, а также нормальные показатели массы тела.

Все они ели не только морковь, а также брокколи, шпинат, другие зеленые овощи (зеленый перец и стручковую фасоль), тыкву, капусту. Так, самой эффективной в плане борьбы с лишним весом и ожирением оказалась морковь.

Медики объясняют это тем, что морковь богата каротиноидными антиоксидантами, такими как β-каротин, α-каротин и β-криптоксантин. Клинические исследования подтвердили, что у людей с нормальным и более низким ИМТ содержание в крови β-каротина более высокое. И именно эти люди чаще включают в свой рацион именно морковь.

Чем еще полезна морковь для здоровья?

Поскольку морковь и другие овощи помогают избавиться от лишних килограммов, то соответственно снижают риски ожирения. А ожирение является важным фактором, способствующим распространению диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака во всем мире, что приводит к снижению качества жизни.

Соответственно – чем ближе ваш вес к норме, тем ниже риск развитии ожирения, рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В этом также помогут другие овощи, а сэкономить можно, выращивая овощи или как минимум зелень – дома.