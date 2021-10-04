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Всегда есть, что надеть: три универсальных образа на каждый день от стилиста

Гардероб. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Понятие «базовый гардероб» знакомо каждой моднице. Это набор вещей включая обувь и верхнюю одежду, которые можно комплектовать, создавая подходящие для любого события образы. Кроме того, базовые предметы одежды легко сочетаются друг с другом, и каждый день, используя одни и те же элементы, вы будете выглядеть по-новому. Стилист Руслан Громов описал три универсальных лука, состоящих из базовых вещей.

Первым образом на каждый день может стать комплект из черной водолазки и классических джинсов на высокой посадке из плотного денима в синем или голубом цвете. Дополнить образ можно пиджаком, пальто или тренчем. Обувь подойдет любая — от кроссовок до лаковых лодочек на шпильке или грубых ботинок, в зависимости от сезона и вашего настроения. Образ будет выглядеть стильно и в лаконичном исполнении, и с аксессуарами в виде головного платка, ожерелья, крупных серег или браслетов.

Второй эффектный и очень женственный лук — юбка-карандаш или классические брюки и объемный свитер с высоким воротником. Стройным девушкам подойдут модели oversize, трикотаж можно носить свободно или заправить уголок в юбку, чтобы подчеркнуть талию. Внешность обладательниц пышных форм плотный ворот свитера может утяжелить, поэтому им стоит выбирать пуловеры и открывать шею. Завершит образ верхняя одежда в классическом стиле — пальто или плащ, пишет 5-tv.ru.

Главным элементом третьего универсального лука, что называется, и в пир, и в мир, станет платье-футляр. Это может быть идеальный и украшающий практически любой типаж черный цвет, или тот, который нравится вам. Крой такого платья вытягивает и стройнит, корректирует фигуру, придавая ей желанную форму песочных часов. Это самостоятельный предмет гардероба, который не требует дополнений, но выбор аксессуаров к нему достаточно широк.

Все образы Руслана Громова состоят из базовых вещей. В список таких входят белая и черная футболки, белая рубашка, свитер, худи, джинсы правильного фасона с учетом особенностей строения тела, классические брюки, юбка-карандаш, платье-комбинация, платье-футляр, однотонный пиджак, пальто, тренч, куртка-косуха, бежевые лодочки, кроссовки, ботинки на массивной подошве. Если все эти вещи будут в вашем гардеробе, то ненавистное «нечего надеть» навсегда останется в прошлом.

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