Всегда есть, что надеть: три универсальных образа на каждый день от стилиста

Первым образом на каждый день может стать комплект из черной водолазки и классических джинсов на высокой посадке из плотного денима в синем или голубом цвете. Дополнить образ можно пиджаком, пальто или тренчем. Обувь подойдет любая — от кроссовок до лаковых лодочек на шпильке или грубых ботинок, в зависимости от сезона и вашего настроения. Образ будет выглядеть стильно и в лаконичном исполнении, и с аксессуарами в виде головного платка, ожерелья, крупных серег или браслетов.

Второй эффектный и очень женственный лук — юбка-карандаш или классические брюки и объемный свитер с высоким воротником. Стройным девушкам подойдут модели oversize, трикотаж можно носить свободно или заправить уголок в юбку, чтобы подчеркнуть талию. Внешность обладательниц пышных форм плотный ворот свитера может утяжелить, поэтому им стоит выбирать пуловеры и открывать шею. Завершит образ верхняя одежда в классическом стиле — пальто или плащ, пишет 5-tv.ru.

Главным элементом третьего универсального лука, что называется, и в пир, и в мир, станет платье-футляр. Это может быть идеальный и украшающий практически любой типаж черный цвет, или тот, который нравится вам. Крой такого платья вытягивает и стройнит, корректирует фигуру, придавая ей желанную форму песочных часов. Это самостоятельный предмет гардероба, который не требует дополнений, но выбор аксессуаров к нему достаточно широк.