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Мультфильмы и песенки, которые помогут приучить ребенка к горшку

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Приучение ребенка к горшку — одна из самых важных, но в то же время нелегких задач для любого родителя. Когда нужно начинать «обучение» и какие методы будут наиболее эффективными для вашего малыша?

Педиатры и психологи рекомендуют начинать задумываться о приучении ребенка к горшку не раньше, чем он для этого созреет физиологически. То есть у ребенка должна появиться физиологическая возможность контролировать позывы к мочеиспусканию и дефекации – понимать, когда приближается важный момент и уметь сдерживать его, то есть, терпеть, пишет Moirebenok.ua.

Происходит это после года, постепенно и очень индивидуально – у кого-то в полтора года, у кого-то в два с половиной.

Методов приучения к горшку существует огромное количество. Каждая мама имеет свой опыт приучения крохи к горшку, а врачи-педиатры и психологи дают свои рекомендации. Мы предлагаем вашему вниманию пять обучающих мультфильмов и песенок, которые могут помочь вашему малышу справиться с этой проблемой.

Обучающий мультфильм от компании Little Baby Bum, в котором малышка Панда рассказывает о том, как она учится пользоваться горшком. В таком нелегком деле, как высажи­вание на горшок, все средства хороши, однако родителям стоит помнить: если у малыша пока не получается, просто подождите, вернитесь к привычным подгузникам, а потом попробуйте снова.

Детская развивающая песенка от веселого музыкального проекта Кукутики

Наберитесь терпения, не ругайте ребенка – для обучения этому важному навыку нужно время. Если не получается уговорить сесть на горшок, верните ему подгузник, но объясните, что это неправильно, и он уже достаточно взрослый, чтобы пользоваться горшком.

Веселый мультфильм от канала Happy Kids, в котором зайчик рассказывает малышам как правильно пользоваться горшком

Не отказывайтесь от подгузников резко, они могут еще довольно долго быть полезными: во время прогулки или дальних поездок, в ночное время, во время болезни или сна вне дома. Важно так же понимать — ходить на горшок во время бодрствования ребенок учится значительно раньше, чем просыпаться для этого во время сна, особенно ночного.

Мультфильм о маленькой принцессе, которая учится ходить на горшок от канала LieveLive

Маме нужно помнить, что высаживать малыша на горшок есть смысл только тогда, когда он явно хочет в туалет. Держать кроху на горшке просто так — не имеет смысла.

Малышарики

Родителям нужно знать, что процесс полного отлучение от подгузников может занять около года, а то и больше, в зависимости от желание малыша и правильной родительской тактики, так что — наберитесь терпения.

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