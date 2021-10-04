Микрозелень: что это и почему ее стоит добавить в свое меню

Микрозелень – это миниатюрный аналог обычных подсолнечника, пшеницы или даже редиса, но содержит намного больше полезных веществ. Все дело в том, что растение накапливает в себе массу минералов, витаминов, органических кислот, которые питают его в период активного роста. Человек же может просто воспользоваться этим для себя.

Польза разная

Микрозелень бывает разная, и у каждого вида свой набор качеств. Например, кресс-салат очень полезен для зрения, базилик содержит вещества, полезные для пищеварения, брокколи и пшеница отлично выводят токсины из организма, ростки гречки отлично укрепляют капилляры, овес укрепляет иммунитет и нервную систему, в подсолнечнике - большое количество растительного белка, микрозелень редиса улучшает качество кожи и волос.

Состав микрозелени

В составе микрозелени рекордное количество растительного белка, витаминов С, В, К, Е, хлорофилла, пигментов-каротиноидов и эфирных масел.

Хлорофил укрепляет кровеносную систему, заживляет раны, выводит токсины из организма. Каротиноиды – это антиоксиданты, которые повышают иммунитет и усиливают способность клеток-киллеров убивать микробы. Рутин предотвращает образование тромбов и обладает противовоспалительным действием. Сульфорафан обладает противораковым и антибактериальным эффектами.

Минеральные соединения

Отдельное место в составе зелени занимают минеральные соединения калия, кальция, магния, железа, фосфора, йода и серы. Их действие положительно сказывается на работе всего организма. Если каждый день есть микрозелень с таким богатым составом, то это благоприятно скажется на функционировании пищеварительной, сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной, выделительной, репродуктивной, иммунной и эндокринной систем.

Ростки микрозелени укропа, редиса, горчицы, рукколы и горчицы. ФОТО: Shutterstock

Как ее есть

Вы можете добавлять микрозелень в бутерброды, салаты, супы, зеленые коктейли или использовать в качестве украшения блюд. Лучше есть ее свежей, при термической обработке теряются ее полезные свойства. К тому же, ее можно вырастить самостоятельно, и никаких трудностей это не вызовет: