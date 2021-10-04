Есть ли будущее у «сантехника» и «бизнес-леди»: как выбрать идеального мужчину

«Базовый уровень мужчины, который готов к построению семьи — это человек, доход которого позволяет содержать эту самую семью», — сказал Баранов 5-tv.ru.

Он отметил, что не стоит создавать семью с мужчиной, который не готов нести ответственность за нее в материальном плане.

«Представьте, что в старые времена крестьянин не вышел в поле, охотник не пошел охотиться — решил на диване полежать и послушать трансляцию пещерного футбола. Что будет? Автоматическое вымирание семьи от голода», — заявил эксперт.

Он также сообщил, что помимо средств на содержание семьи, мужчина также должен иметь жилье, хотя бы съемное, которое не подразумевает, что избранник живет с родителями. Кроме того, считает коуч, базовый уровень также предполагает, что у мужчины есть автомобиль, который позволяет ему чувствовать свободу передвижения.

Все идет из семьи

Помимо этого, блогер посоветовал обратить внимание на сиблинговую позицию, то есть на то, какое место занимает человек в семье: является ли он старшим ребенком, младшим, средним или единственным. По словам Баранова, крайне сложно ужиться младшей сестре сестры с младшим братом сестры.

«Получается конфликт двух инфантильных: никто из этих младшеньких не готов брать на себя ответственность, потому что у них нет такого опыта в их исходных семьях», — считает коуч.

Баранов уверен, что идеальный вариант союза — между старшим братом сестры и младшей сестрой брата, которые подходят друг к другу как «ключик к замочку». А вот брак между единственными детьми в семье, по мнению эксперта по мужскому миру, обречен на провал. По его словам, это союз «двух прирожденных эгоистов», в котором будет много сложностей и конфликтов.

Социальная позиция

Кроме того, Баранов прокомментировал, может ли что-то получиться в отношениях «сантехника» и «бизнесвумен», то есть людей, занимающих неравное социальное положение.

«Как бы я ни хотел вас успокоить, все равно будут проблемы. Во-первых, с вашей стороны будет определенное презрение: женщина и всего достигла. А самое страшное — он никогда не простит, что вы приняли его таким. Рано или поздно он все равно изменит вам с продавщицей хот-догов, потому что для нее он будет изначально королем, а для вас он Вася-сантехник», — сказал эксперт.

Ранговый потенциал мужчины

Помимо всех вышеперечисленных советов, Владимир Баранов также советует смотреть на ранговый потенциал мужчины, то есть на его способность эффективно использовать свои навыки и умения для успешного развития.

«Актуальный ранг — это текущий уровень „крутизны мужчины“. Ранговый потенциал — это возможности данного мужчины стать более крутым», — считает коуч.

Он добавляет, что нет смысла искать уже «готового олигарха», для которого избранница будет лишь некой «послушной вещью», ведь такой мужчина всегда будет помнить, что успеха он добился без участия возлюбленной.

По его словам, потенциал мужчины стоит оценивать по врожденным, развитым и внешним признакам. Врожденные — те, которые человек имеет с рождения, развитые — те, что мужчина развил в течение жизни, а внешние — преимущества, приобретенные с помощью денег.