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Носи коричневый вместо черного: что нужно знать о самом модном цвете осени

Модный цвет сезона. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В этом сезоне коричневый — новый черный. Рассказываем о самых модных его оттенках, делимся идеями сочетаний, а также подбираем актуальные вещи модного цвета на осень, пишет Cosmo.

Неожиданно для многих коричневый потеснил черный в этом сезоне. Модницы используют его в качестве базы, обыгрывая контрастными деталями. Коричневый — цвет практичный и универсальный, в меру сдержанный, элегантный и очень гибкий. Давай подробнее поговорим обо всех его достоинства и рассмотрим варианты сочетаний на осень.

Модные оттенки

Что касается оттенков, то у коричневого их немало. В этом сезоне дизайнеры предлагают широкий выбор цветов: от мягкого и приглушенного какао до насыщенного шоколада. Тем, кто предпочитает поярче, советуем обратить внимание на пряную корицу и уже давно ставшую классикой базового гардероба карамель. Более спокойно и элегантно будут смотреться кофейный и ореховый оттенки. Сделать образ визуально дороже поможет благородный шоколад: глубокий насыщенный цвет разбавит твой образ и придаст ему элегантность. Выбирай самые популярные оттенки, и отмечай, какой ближе всего тебе: корица, шоколад, какао, карамельный, ореховый, темно-коричневый, кофейный, светло-коричневый.

Идеи сочетаний на осень

Тотал-лук

Поклонницам минимализма советуем сделать ставку на монохром. Образ в коричневой гамме смотрится сдержанно и уютно, а сплошное полотно цвета сделает силуэт более вытянутым. Чтобы тотал-лук не казался скучным, попробуй поиграть с формой и тканями, сочетая облегающие и объемные вещи, мягкие шерстяные и гладкие кожаные материалы. Добавить изюминку образу помогут асимметричные детали.

Кожа

Украсить образ в коричневых тонах тебе помогут вещи из кожи. Вариантов составления лука множество. Ты можешь взять кожу за основу, обыграв ее более мягкими тканями, или использовать кожаные элементы в качестве акцента. Еще один стильный трюк — сочетать вещи из кожи разной фактуры, а также отличающиеся по насыщенности оттенков — более светлых и темных.

Сочетание разных оттенков коричневого

Добиться плавного перехода в образе ты можешь, правильно сочетая разные оттенки коричневого. В качестве основного выбирай сдержанный цвет — он будет играть роль базы, а более яркие и контрастные используй, чтобы расставить акценты. Удачное расположение цветов не только позволит добиться гармонии в наряде, но и выгодно подчеркнет достоинства фигуры.

Верхняя одежда

Отличным дополнением к твоему осеннему гардеробу станут плащ, стеганая куртка, жилет или пальто в коричневых тонах. Модель такого цвета гармонично впишется как в сдержанный, так и в более яркий образ, добавит ему тепла и уюта и сделает наряд благородным и насыщенным.

Коричневая база + яркие аксессуары

Не зря коричневый называют новым черным — он не менее универсальный и отлично ладит даже с самыми сложными цветами. Если этой осенью тебе хочется чего-нибудь необычного, обыграй образ в коричневых тонах броскими аксессуарами. Чем ярче и необычнее детали, тем эффектнее результат. Будь смелее и решайся на неожиданные комбинации.

Коричневый в качестве акцента

Коричневый может выступать как в роли базы, так и в качестве акцента, всё зависит от того, какой цвет ты возьмешь за основу. Чтобы разбавить наряд в нейтральной гамме, используй аксессуары насыщенных коричневых оттенков. Например, сумочка карамельного или шоколадного оттенка гарантированно выделит тебя из толпы и сделает наряд визуально дороже и элегантнее.

Игра фактур

Еще один способ сделать коричневый тотал-лук сложнее и ярче, поиграть с фактурами. Сочетай вместе контрастные материалы, чтобы добиться неожиданного эффекта. Мех, кожа, трикотаж, шелковые детали — эти ткани отлично подружатся в образе, если их объединить одной цветовой гаммой.

Главные покупки осени

Ты можешь смело покупать на осень любые базовые вещи в оттенках коричневого: от водолазок и джемперов до брюк и шортов. Отличным вложением станет коричневое пальто — модель такого цвета отлично дополнит как классические, так и повседневные и спортивные образы. Обрати внимание на одежду из кожи: кожаные брюки, платья, шорты и юбки не только станут стильной основой для твоих нарядов, но и сделают их визуально ярче за счет необычной фактуры. Дорого и благородно смотрятся в образе аксессуары в коричневой гамме — ремни, сумки, часы, обувь.

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