Почему трясутся руки и что с этим делать

Почему трясутся руки

За то, как ведут себя руки в состоянии покоя и насколько точны их движения, отвечает нервная система. Любые нарушения — например, проблемы с мозговым кровообращением, повреждения или сбои в работе некоторых участков мозга, некорректная передача сигналов по нервным путям — приводят к тому, что мы теряем контроль над мелкой моторикой конечностей. Так возникает тремор.

Вот несколько распространённых причин, которые могут к этому привести.

1. Вы перенервничали

Когда мозг считает, что вам угрожает опасность, он запускает реакцию «бей или беги». Та сопровождается резким повышением уровня гормонов, а это приводит к перевозбуждению нервной системы. Один из признаков нервного напряжения — дрожь в руках.

2. У вас депрессия или другое психическое расстройство

Это тот случай, когда нервная система находится в напряжении постоянно. Дрожью могут проявлять себя депрессия, тревожное расстройство, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), маниакально‑депрессивный психоз или разнообразные фобии.

3. Недавно вы перебрали со спиртным

Отравление алкоголем — неприятная штука, которая сопровождается нарушением равновесия и тремором рук как одним из симптомов.

Также дрожь в пальцах — частый спутник абстиненции. Это состояние возникает, когда страдающий алкогольной зависимостью человек пытается отказаться от спиртного.

4. Вы выпили слишком много кофе

Кофеин — природный стимулятор нервной системы. Он может заставить ваши руки трястись, если вы выпили слишком много бодрящего напитка.

Кроме того, кофеин в приличных дозах содержится в зелёном чае, шоколаде, некоторых газированных напитках и не только.

5. Вы принимаете некоторые препараты

Если дрожь в руках появилась после того, как врач назначил вам какое‑то лекарство, загляните в инструкцию, раздел о побочных эффектах. Возможно, вы обнаружите там пункт о треморе.

Вот несколько препаратов, которые повышают риск возникновения дрожи в руках:

лекарства от астмы;

медикаменты, содержащие кофеин (например, безрецептурные средства от головной боли) или амфетамин;

кортикостероиды;

средства для лечения некоторых психических и неврологических расстройств;

некоторые антигистаминные (противоаллергические) препараты.

6. Вы недосыпаете

Здоровый сон нужен не только для того, чтобы отдохнуть физически, но и чтобы восстановить нервную систему. Если вы спите меньше, чем надо, или у вас есть нарушения сна — например, бессонница, лунатизм, ночное апноэ, работоспособность мозга снижается, нарушается передача нервных импульсов в органы и ткани.

7. Вы перегрелись

Перегрев — это состояние, когда организм не справляется с терморегуляцией и не может отвести лишнее тепло. Самые распространённые причины — жара, длительное нахождение под палящим солнцем, физическая нагрузка в знойную погоду.

Для организма эта ситуация является стрессом, и тело реагирует на неё учащённым сердцебиением и повышенной активностью нервной системы, что приводит в том числе к тремору рук.

8. Вы замёрзли

Озноб является физиологической попыткой согреться. Руки трясутся вместе со всем телом.

9. У вас гипертиреоз