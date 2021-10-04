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Почему трясутся руки и что с этим делать

Руки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Дрожь в руках (по‑научному — тремор рук) — распространённая проблема, с которой наверняка хотя бы раз сталкивался каждый взрослый. Как правило, лёгкий тремор безобиден и проходит сам собой. Однако иногда он может быть ранним симптомом серьёзных заболеваний.

Почему трясутся руки

За то, как ведут себя руки в состоянии покоя и насколько точны их движения, отвечает нервная система. Любые нарушения — например, проблемы с мозговым кровообращением, повреждения или сбои в работе некоторых участков мозга, некорректная передача сигналов по нервным путям — приводят к тому, что мы теряем контроль над мелкой моторикой конечностей. Так возникает тремор.

Вот несколько распространённых причин, которые могут к этому привести.

1. Вы перенервничали

Когда мозг считает, что вам угрожает опасность, он запускает реакцию «бей или беги». Та сопровождается резким повышением уровня гормонов, а это приводит к перевозбуждению нервной системы. Один из признаков нервного напряжения — дрожь в руках.

2. У вас депрессия или другое психическое расстройство

Это тот случай, когда нервная система находится в напряжении постоянно. Дрожью могут проявлять себя депрессия, тревожное расстройство, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), маниакально‑депрессивный психоз или разнообразные фобии.

3. Недавно вы перебрали со спиртным

Отравление алкоголем — неприятная штука, которая сопровождается нарушением равновесия и тремором рук как одним из симптомов.

Также дрожь в пальцах — частый спутник абстиненции. Это состояние возникает, когда страдающий алкогольной зависимостью человек пытается отказаться от спиртного.

4. Вы выпили слишком много кофе

Кофеин — природный стимулятор нервной системы. Он может заставить ваши руки трястись, если вы выпили слишком много бодрящего напитка.

Кроме того, кофеин в приличных дозах содержится в зелёном чае, шоколаде, некоторых газированных напитках и не только.

5. Вы принимаете некоторые препараты

Если дрожь в руках появилась после того, как врач назначил вам какое‑то лекарство, загляните в инструкцию, раздел о побочных эффектах. Возможно, вы обнаружите там пункт о треморе.

Вот несколько препаратов, которые повышают риск возникновения дрожи в руках:

  • лекарства от астмы;
  • медикаменты, содержащие кофеин (например, безрецептурные средства от головной боли) или амфетамин;
  • кортикостероиды;
  • средства для лечения некоторых психических и неврологических расстройств;
  • некоторые антигистаминные (противоаллергические) препараты.

6. Вы недосыпаете

Здоровый сон нужен не только для того, чтобы отдохнуть физически, но и чтобы восстановить нервную систему. Если вы спите меньше, чем надо, или у вас есть нарушения сна — например, бессонница, лунатизм, ночное апноэ, работоспособность мозга снижается, нарушается передача нервных импульсов в органы и ткани.

7. Вы перегрелись

Перегрев — это состояние, когда организм не справляется с терморегуляцией и не может отвести лишнее тепло. Самые распространённые причины — жара, длительное нахождение под палящим солнцем, физическая нагрузка в знойную погоду.

Для организма эта ситуация является стрессом, и тело реагирует на неё учащённым сердцебиением и повышенной активностью нервной системы, что приводит в том числе к тремору рук.

8. Вы замёрзли

Озноб является физиологической попыткой согреться. Руки трясутся вместе со всем телом.

9. У вас гипертиреоз

Гипертиреозом называется состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов. Из‑за этого физиологические процессы в организме ускоряются, начинают проходить неравномерно, скачками. В том числе это касается и работы нервной системы. Сбои в передаче нервных импульсов приводят к постоянному лёгкому тремору рук.

10. У вас упал уровень сахара в крови

Глюкоза, которая содержится в крови, — «топливо» для мышц и нервных окончаний. Если его не хватает, это может проявиться слабостью и дрожью в руках.

Распространённые причины гипогликемии (так называется снижение уровня сахара в крови) — диабет или неполноценное питание.

11. Вам не хватает витаминов

В частности, речь о витамине B12, который играет ключевую роль в нормальной работе нервной системы. Если вы не едите мясо, рыбу, яйца, не пьёте молоко, вам может не хватать В12. Витаминный дефицит часто даёт о себе знать дрожанием, покалыванием, онемением конечностей.

12. У вас что‑то не то с печенью или почками

Дрожью в руках иногда проявляют себя печёночная или почечная недостаточность — то есть состояния, при которых организм не справляется с выведением вредных веществ и те затрудняют работу нервной системы.

13. У вас повреждения мозга

Черепно‑мозговая травма или инсульт иногда приводят к потере контроля над мелкой моторикой. Такая дрожь может быть почти незаметной в спокойном состоянии, но усиливается при стрессе, жаре, употреблении алкоголя или напитков с кофеином.

14. У вас болезнь Паркинсона

Дрожащие руки — один из самых известных симптомов этого вида деменции.

15. Вы страдаете от рассеянного склероза

Эта болезнь поражает нервные волокна, рассредоточенные по разным областям головного и спинного мозга (отсюда и название «рассеянный»). Тремор рук — одно из следствий повреждения нервной ткани.

16. У вас эссенциальный тремор

Это распространённое нервное расстройство, при котором у человека подрагивают руки, голова, голосовые связки или другие части тела. Точная причина возникновения эссенциального тремора не ясна. Но известно, что нарушение проявляется с возрастом и носит наследственный характер, то есть передаётся от родителей к детям.

Что делать, если у вас тремор рук

Если вы заметили дрожь в руках и пальцах впервые, не переживайте. Попробуйте успокоиться, глубоко подышать, отдохнуть. Скорее всего, тремор пройдёт сам собой — в течение пары часов или после того, как вы выспитесь.

Обращаться к терапевту надо лишь в двух случаях:

Тремор появляется всё чаще и становится сильнее.

Тремор, хоть и бывает редко, настолько выражен, что мешает повседневным делам. Например, из‑за него вы не можете чётко писать или вам сложно удержать чашку, не расплескав напиток.


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