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ТОП-8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному старению кожи

Сон. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Ни для кого не секрет, что наши самочувствие и внешний вид зависят от множества факторов. Это и правильное питание, и отказ от вредных привычек, и регулярные физические нагрузки, и, конечно же, правильный режим сна, пишет Сплетник.

Многие эксперты сходятся во мнении, что сон в неподходящей позиции или, к примеру, в чрезмерно отапливаемом помещении впоследствии может привести к преждевременному появлению морщин и другим проблемам с кожей. В новом материале Spletnik собрал рекомендации специалистов, которые помогут провести ночные часы отдыха с максимальной пользой для красоты и здоровья.

1. Недостаток сна

Правило, согласно которому для восстановления организма человеку требуется не менее восьми часов сна в сутки, — тоже давно не новость. Регулярное нарушение режима сна не только провоцирует преждевременное появление морщин, но и в целом отражается на внешнем виде, а также является одной из причин возникновения лишнего веса.

В дополнение к плохому самочувствию и сильной усталости на следующий день после плохого сна вы получите и другие неприятные сюрпризы. Вы можете сильно опухнуть и обнаружить у себя темные круги под глазами,

— считает доктор медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус.

Дерматолог Джоэл Шлессингер подтверждает теорию своего коллеги. Он заявляет, что тело нуждается в отдыхе, во время которого запускаются естественные процессы восстановления.

Этот процесс включает в себя выработку нового коллагена, улучшение кровообращения и уменьшение отечности под глазами,

— говорит Шлессингер.

Джоэл рекомендует спать от семи до девяти часов в сутки. Он также советует придерживаться простых правил, которые будут способствовать лучшему отдыху в течение ночи: спать в темной и тихой комнате, где вас не будут отвлекать свет и электронные приборы, а также стараться каждую ночь ложиться в постель в одно и то же время.

2. Сон на животе или на боку

Из всех положений, которые люди обычно выбирают во время сна, отдых на животе и на боку несет самые негативные последствия для нашей кожи. Специалисты отмечают, что сон на животе не только провоцирует боль в спине, но и приводит к преждевременному появлению морщин.

Причина в том, что в таком положении лицо плотно прилегает непосредственно к подушке, что приводит к трению кожи о ее поверхность. Эксперты по уходу за кожей отмечают, что люди, спящие на животе, имеют более выраженные морщины на лбу. Сон на животе также может спровоцировать появление высыпаний на следующий день.

Сон на боку наносит не меньший урон нашей коже. По наблюдению специалистов, спящие в таком положении люди имеют более глубокие морщины на той стороне лица, которой обычно соприкасаются с подушкой каждую ночь. Сон на боку, по их мнению, также часто провоцирует возникновение вертикальных морщин в области щек и подбородка.

Эксперты сходятся во мнении, что самым выгодным положением для нашей кожи является сон на спине: так на лицо не попадают грязь и жир с подушки и волос. Любое трение кожи о поверхности в таком положении сводится к нулю. По мнению специалистов, благодаря этому коллагеновые волокна остаются целыми, а морщины на коже появляются медленнее.

3. Сон с макияжем на лице

Казалось бы, знание о том, что перед сном необходимо полностью удалять с лица макияж, — это уже известная всем аксиома. О важности этого ритуала многим из нас рассказывали с подросткового возраста, однако некоторые все равно часто пренебрегают этой полезной привычкой и от лени или сильной усталости укладываются спать с макияжем.

Специалисты по уходу за кожей выступают радикально против таких маленьких слабостей. По их утверждениям, остатки макияжа, кожный жир и загрязнения, которые собираются на нашей коже в течение долгого дня, во время сна проникают глубоко в поры и только ускоряют процесс старения. Кроме того, оставшийся на ночь макияж может вызвать сухость, раздражение и даже инфекцию. Помните об этом, даже если неожиданно уснули перед телевизором под любимый сериал Netflix или вернулись с ночной тусовки. В будущем кожа точно скажет вам спасибо за своевременное очищение и отблагодарит отсутствием морщин!

4. Алкоголь перед сном

Эксперты сходятся во мнении, что даже один бокал вина, выпитый после тяжелого рабочего дня непосредственно перед сном, может серьезно сказаться на его качестве. Чтобы крепко спать и вставать утром свежим и отдохнувшим, алкоголя перед сном лучше избегать.

Употребление алкоголя незадолго до того, как отправиться на ночной отдых, является одной из причин нарушения циклов сна. Если вы знаете, что вечером будете встречаться с друзьями или посещать рабочее мероприятие, где будет подаваться алкоголь, лучше перейти на воду за 3—4 часа до того, как отойти ко сну,

— советует специалист по сну Нэнси Х. Ротштейн.

К напиткам, которые лучше исключить непосредственно перед сном, также относятся кофе, чай и газированная вода.

Кофеин обладает способностью оставаться в организме до 12 часов и может помешать быстро заснуть и хорошо отдохнуть за ночь. Все это будет отражаться на самочувствии и внешнем виде,

— утверждает Ротштейн.

5. Редкая смена постельного белья

Влиять на внешний вид кожи может и частота замены постельного белья. Каждый день на нем собираются кожный жир, грязь и пыль, которые потом могут провоцировать воспаления и раздражения на лице. Чтобы не допустить распространения бактерий на подушке, специалисты рекомендуют менять постельное белье не реже раза в неделю. Если нет времени полностью перестилать постель, можно обойтись заменой наволочек, которые впитывают в себя больше всего жира и грязи.

В погоне за молодостью и красотой дерматолог Джоэл Шлессингер также рекомендует перейти на шелковые наволочки. На них приятно спать, потому что они адаптируются к температуре в комнате и сохраняют приятную прохладу летом и тепло зимой, а также они благоприятно влияют на наш внешний вид.

Эта гладкая ткань предотвращает образование морщин и заломов на коже, потому что создает меньшее трение лица о поверхность подушки. По этой причине кожа испытывает меньшее сопротивление в процессе сна,

— говорит дерматолог.

6. Сон с распущенными волосами

Распустить волосы перед сном, может быть, и приятно, однако совсем не полезно для кожи лица. Натуральные масла с волос в паре с шампунем, кондиционером и другими продуктами, которые используются для ухода, могут спровоцировать закупорку пор и появление раздражения на лице.

Чтобы избежать этого, специалисты по уходу за кожей рекомендуют собирать волосы перед сном в хвост или свободный пучок. Обладательницам вьющихся волос можно использовать сатиновую шапочку для сна: этот полезный аксессуар не только обеспечит защиту коже, но и предотвратит спутывание и ломкость локонов.

К слову, рекомендации дерматологов и косметологов по поводу сна с распущенными волосами, увы, идут вразрез с советами трихологов. Вторые, напротив, выступают против того, чтобы собирать волосы на ночь.

7. Неправильная температура в спальне

Температура в спальне также может влиять на качество сна, а значит, и на состояние кожи впоследствии. Дерматологи советуют поддерживать в комнате определенную температуру и влажность воздуха, особенно в зимний период, когда работает отопление.

Усиление отопления, особенно холодными зимними ночами, может сильно высушить кожу. Противодействовать этому поможет увлажнитель воздуха. Эта умная машина повышает влажность воздуха в помещении и насыщает его кислородом. Это положительно скажется на качестве сна и состоянии кожи,

— считает дерматолог Джоэл Шлессингер.

Исследования также показывают, что при более низких температурах в спальне люди спят более крепким сном, чем в тепле. Специалисты рекомендуют спать при температуре около 18 градусов, однако не стоит воспринимать это как строгое правило — лучше ориентироваться на свой уровень комфорта.

Если вам настолько холодно, что вы чуть ли не дрожите, такая атмосфера тоже будет малоблагоприятной для полноценного ночного отдыха,— рассуждает Шлессингер.

8. Неподходящий уход за кожей перед сном

Важной частью ежедневной бьюти-рутины является уход за кожей перед сном. Дерматологи и косметологи не советуют пренебрегать ночным уходом и воспринимают его как самую легкую возможность омолодиться и освежиться всего за несколько часов сна.

Формулы ночных уходовых средств специально разработаны для поддержания естественных процессов обновления организма, а также содержат более высокую концентрацию антивозрастных и увлажняющих ингредиентов — они всю ночь воздействуют на самые проблемные зоны,

— напоминает дерматолог Джоэл Шлессингер.

На ночь можно нанести не только сыворотки и питательные кремы на кожу, но и густой бальзам на губы — в зимние месяцы это будет настоящим спасением. Днем средства для губ быстро стираются из-за постоянных разговоров и приемов пищи. Ночью же бальзам сможет безостановочно работать в течение нескольких часов.

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