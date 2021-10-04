ТОП-8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному старению кожи

Многие эксперты сходятся во мнении, что сон в неподходящей позиции или, к примеру, в чрезмерно отапливаемом помещении впоследствии может привести к преждевременному появлению морщин и другим проблемам с кожей. В новом материале Spletnik собрал рекомендации специалистов, которые помогут провести ночные часы отдыха с максимальной пользой для красоты и здоровья.

1. Недостаток сна

Правило, согласно которому для восстановления организма человеку требуется не менее восьми часов сна в сутки, — тоже давно не новость. Регулярное нарушение режима сна не только провоцирует преждевременное появление морщин, но и в целом отражается на внешнем виде, а также является одной из причин возникновения лишнего веса.

В дополнение к плохому самочувствию и сильной усталости на следующий день после плохого сна вы получите и другие неприятные сюрпризы. Вы можете сильно опухнуть и обнаружить у себя темные круги под глазами,

— считает доктор медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус.

Дерматолог Джоэл Шлессингер подтверждает теорию своего коллеги. Он заявляет, что тело нуждается в отдыхе, во время которого запускаются естественные процессы восстановления.

Этот процесс включает в себя выработку нового коллагена, улучшение кровообращения и уменьшение отечности под глазами,

— говорит Шлессингер.

Джоэл рекомендует спать от семи до девяти часов в сутки. Он также советует придерживаться простых правил, которые будут способствовать лучшему отдыху в течение ночи: спать в темной и тихой комнате, где вас не будут отвлекать свет и электронные приборы, а также стараться каждую ночь ложиться в постель в одно и то же время.

2. Сон на животе или на боку

Из всех положений, которые люди обычно выбирают во время сна, отдых на животе и на боку несет самые негативные последствия для нашей кожи. Специалисты отмечают, что сон на животе не только провоцирует боль в спине, но и приводит к преждевременному появлению морщин.

Причина в том, что в таком положении лицо плотно прилегает непосредственно к подушке, что приводит к трению кожи о ее поверхность. Эксперты по уходу за кожей отмечают, что люди, спящие на животе, имеют более выраженные морщины на лбу. Сон на животе также может спровоцировать появление высыпаний на следующий день.

Сон на боку наносит не меньший урон нашей коже. По наблюдению специалистов, спящие в таком положении люди имеют более глубокие морщины на той стороне лица, которой обычно соприкасаются с подушкой каждую ночь. Сон на боку, по их мнению, также часто провоцирует возникновение вертикальных морщин в области щек и подбородка.