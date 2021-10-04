ТОП-8 частых ошибок во время сна, которые приводят к преждевременному старению кожи

6. Сон с распущенными волосами
Распустить волосы перед сном, может быть, и приятно, однако совсем не полезно для кожи лица. Натуральные масла с волос в паре с шампунем, кондиционером и другими продуктами, которые используются для ухода, могут спровоцировать закупорку пор и появление раздражения на лице.
Чтобы избежать этого, специалисты по уходу за кожей рекомендуют собирать волосы перед сном в хвост или свободный пучок. Обладательницам вьющихся волос можно использовать сатиновую шапочку для сна: этот полезный аксессуар не только обеспечит защиту коже, но и предотвратит спутывание и ломкость локонов.
К слову, рекомендации дерматологов и косметологов по поводу сна с распущенными волосами, увы, идут вразрез с советами трихологов. Вторые, напротив, выступают против того, чтобы собирать волосы на ночь.
7. Неправильная температура в спальне
Температура в спальне также может влиять на качество сна, а значит, и на состояние кожи впоследствии. Дерматологи советуют поддерживать в комнате определенную температуру и влажность воздуха, особенно в зимний период, когда работает отопление.
Усиление отопления, особенно холодными зимними ночами, может сильно высушить кожу. Противодействовать этому поможет увлажнитель воздуха. Эта умная машина повышает влажность воздуха в помещении и насыщает его кислородом. Это положительно скажется на качестве сна и состоянии кожи,
— считает дерматолог Джоэл Шлессингер.
Исследования также показывают, что при более низких температурах в спальне люди спят более крепким сном, чем в тепле. Специалисты рекомендуют спать при температуре около 18 градусов, однако не стоит воспринимать это как строгое правило — лучше ориентироваться на свой уровень комфорта.
Если вам настолько холодно, что вы чуть ли не дрожите, такая атмосфера тоже будет малоблагоприятной для полноценного ночного отдыха,— рассуждает Шлессингер.
8. Неподходящий уход за кожей перед сном
Важной частью ежедневной бьюти-рутины является уход за кожей перед сном. Дерматологи и косметологи не советуют пренебрегать ночным уходом и воспринимают его как самую легкую возможность омолодиться и освежиться всего за несколько часов сна.
Формулы ночных уходовых средств специально разработаны для поддержания естественных процессов обновления организма, а также содержат более высокую концентрацию антивозрастных и увлажняющих ингредиентов — они всю ночь воздействуют на самые проблемные зоны,
— напоминает дерматолог Джоэл Шлессингер.
На ночь можно нанести не только сыворотки и питательные кремы на кожу, но и густой бальзам на губы — в зимние месяцы это будет настоящим спасением. Днем средства для губ быстро стираются из-за постоянных разговоров и приемов пищи. Ночью же бальзам сможет безостановочно работать в течение нескольких часов.