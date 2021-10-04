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Действительно ли детям и взрослым нужно пить молоко

Молоко. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ежедневное употребление молока, особенно в больших количествах, приводит у детей к набору лишнего веса и способствует ожирению. Данные нового медицинского исследования о влиянии молока на здоровье детей и подростков опубликованы в журнале Nutrients, пишет Сегодня.

Полезно ли молоко детям или нет?

Медики отследили показатели здоровья дошкольников, которые пили молоко ежедневно в пределах нормы и больше. Те, кто пил более 500 мл молока, оказались склонны к развитию железодефицитной анемии, а также набору лишнего веса.

Это исследование также подтвердило более ранние выводы американских ученых о влиянии молока на организм более старших детей. Так, у детей в возрасте 9-14 лет, которые ежедневно выпивали более трех порций молока, наблюдался повышенный индекс массы тела (ИМТ).

А сколько молока можно пить детям в день?

Медики отмечают, что норма для ребенка – 200-500 мл/день. Если же ребенок пьет больше, то он рискует набрать лишний вес. Также молоко не рекомендовано во взрослом возрасте, особенно людям, плохо усваивающим лактозу.

В младенческом возрасте с этим проблем не возникает, но около 3/4 взрослого населения планеты с годами теряет способность организма вырабатывать данный фермент. Для подростков и взрослых более полено не цельное молоко, а кисломолочные продукты: кефир, йогурты, айран и так далее.

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