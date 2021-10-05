ТОП-10 ошибок во время тренировок осенью

1. Нет разминки

Разминка перед основной группой упражнений подготавливает мышцы к нагрузкам и уменьшает вероятность получения травмы. Заниматься спортом осенью, не разогрев мышцы, рискованно. В прохладное время года они менее эластичные, поэтому их с большей вероятностью можно повредить. Растяжку делать тоже нежелательно.

В качестве разминки могут быть наклоны корпуса, приседания, легкая пробежка. Перед бегом важно разогреть мышцы бедер, икры, голеностоп и колени.

2. Разминка на улице в неподходящей одежде

Спортивная одежда для улицы легкая и дышащая. Она предназначена для активных упражнений. Но когда на улице температура около нуля или ниже, во время разминки можно переохладиться и навредить мышцам.

Подготовительные упражнения лучше всего сделать перед выходом из дома либо в подъезде. Достаточно будет пяти ‒ десяти минут, и можно выходить на улицу.

3. Нет шапки и шарфа

Холодной осенью важно надевать шарф и шапку. Голова и шея быстро переохлаждаются в отличие от других частей тела. Для занятий спортом можно надеть бафф и трикотажную шапку. Также можно носить балаклаву. Важно, чтобы такие вещи были воздухопроницаемые и комфортные во время упражнений.

4. Неподходящая обувь

Кроссовки для пробежек осенью должны быть защищены от попадания воды и сохранять тепло в отличие от летних вариантов. Желательно, чтобы на обуви были светоотражающие элементы. Так, спортсмен будет заметным во время вечерних занятий, а осенью темнеет рано.

Ноги в неподходящей обуви быстро промерзают. Как следствие, спортсмен может простудиться и в целом чувствовать себя плохо.

5. Недостаточное употребление воды

Во время тренировок прохладной осенью пить не очень хочется. Но при этом организм все равно теряет жидкость. Эксперты советуют пить воду до тренировки, в процессе и после нее. До ощущения сильной жажды лучше себя не доводить. В противном случае будет обезвоживание и плохое самочувствие. Если тренировка продолжительная, надень небольшой рюкзак, в котором будет лежать вода.

6. Завершение тренировки на улице

Разогретое упражнениями тело быстро охлаждается на улице, поэтому можно переохладиться и заболеть. После завершения активных упражнений не нужно оставаться на холоде, чтобы сделать заминку. Завершающим этапом тренировок следует заняться дома в тепле.

7. Занятия только в спортзале

С приходом холодов количество людей в спортзалах прибавляется. Из-за этого повышается риск заражения ОРВИ. Эксперты рекомендуют не ограничиваться тренировками в помещении. На улице целесообразно делать пробежку или силовые упражнения на открытых обустроенных спортплощадках. Кроме того, тренировки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, улучшают цвет кожи и самочувствие.

8. В рационе мало овощей и фруктов

Овощи и фрукты – составляющая здорового рациона. Они насыщают организм витаминами и минералами, помогают поддерживать вес в норме. Кроме того, перечисленные малокалорийные продукты содержат клетчатку, которая не только насыщает, но и помогает перевариванию пищи. ВОЗ рекомендует ежедневно съедать 400 грамм овощей и фруктов.

9. Тренировки при наступлении болезни

При недомогании и явных признаках заболевания тренировки следует отложить до выздоровления. Более того, с работы желательно отпроситься домой и обеспечить себе полный покой и постельный режим. В противном случае негативные последствия не заставят себя долго ждать. Течение болезни может усугубиться, не говоря уже о самочувствии.

10. Быстрое возвращение к спорту после выздоровления

Без существенных осложнений ОРВИ может длиться 3 – 7 дней. После преодоления вируса организм будет ослабленным. Поэтому не нужно идти на тренировки как только спала температура или исчезли симптому. Как минимум несколько дней нужно отдохнуть, чтобы организм снова набрался сил.

Если избегать перечисленных ошибок, тренировки осенью пойдут на пользу физической форме, улучшат самочувствие, настроение и помогут держать вес под контролем. Важно делать их регулярно, и тогда положительный эффект не заставит себя долго ждать.



