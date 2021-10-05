Любовный треугольник: кто в него попадает и как выбраться

Любовный треугольник – это сложный сценарий отношений, в котором любовь витает в воздухе, но в нем участвуют более двух человек. Когда любовь взаимна и разделена между двумя людьми, все идеально, просто и легко. Но когда в дело вступает третий человек, все сразу меняется. Приходят сложности и разочарования. Почему люди часто попадают в такой сложный сценарий?

Существует два основных типа любовных треугольников:

Два человека пытаются завоевать расположение одного человека. Один человек, который влюблен в одного человека, но в то же время любит кого-то другого.

Если вы влюбились в кого-то, кто уже состоит в отношениях, это не обязательно становится любовным треугольником. Это остается влюбленностью. И если вы находитесь в совершенно счастливых отношениях и кто-то третий говорит вам, что влюблен в вас, это тоже не любовный треугольник, потому что этот человек еще не встретил взаимности. Любовный треугольник начинается только тогда, когда есть взаимность.

Когда одинокий человек начинает чувствовать взаимную связь с кем-то, с кем уже встречается, или если вы состоите в отношениях с одним человеком и начинаете любить кого-то другого, кто отвечает вам взаимностью – это идеальный рецепт для любовного треугольника.

Неважно, состоите ли вы в отношениях или одиноки, главное, что вам нужно понять, это то, что любовные треугольники никогда не могут возникнуть из-за слабости одного человека. Всегда нужны два человека, чтобы эта ситуация возникла, в то время как третий страдает не по своей вине.

Любовный треугольник сначала может начаться как интересное приключение, которое затем неожиданно перерастает в любовь. И это может привести к очень сложной ситуации, когда один человек может быть влюблен в двух людей одновременно. Когда вы не хотите ни сделать шаг вперед, ни сделать шаг назад, любовный треугольник начинает формироваться, даже если вы изо всех сил стараетесь его избежать.

Если вы одиноки и пытаетесь «отбить» кого-то, кто находится в несчастливых отношениях, это кажется разумным. Но что делать, если у этого человека реальная любовь? Они могут любить вас и в то же время не хотеть терять своего партнера. Возможно, вам удастся украсть несколько счастливых мгновений любви и вожделения, но если на самом деле ничего не получится, вы все равно уйдете со своей долей боли и беспомощности.

С другой стороны человек, который разрывается между двух партнеров, будет хотеть лучшего от обоих. Он начнет выискивать недостатки в своем официальном партнере и придумывать ложные причины, чтобы оправдать свою измену. Человеку нужна причина, чтобы убедить себя, что он несчастлив в отношениях и только поэтому влюбляется в кого-то другого или вовлекается в любовный треугольник.

Но даже если третий человек однажды уйдет из жизни этой пары, смогут ли они когда-нибудь преодолеть все те недостатки, которые есть в их отношениях? Если в отношениях нет большой любви и привязанности, любовный треугольник всегда оставляет глубокий след, который проверяет отношения на прочность. И почти всегда отношения, прошедшие через испытание любовным треугольником, терпят крах или никогда не возвращают себе былой искренности.

Если вы сейчас вовлечены в любовный треугольник, вы должны это знать. Любовный треугольник доставляет массу удовольствия как обманывающему партнеру, так и третьему лицу, потому что это захватывающе и рискованно. Когда вы наслаждаетесь удовольствиями любовного треугольника, это может быть даже весело. Но для вашего партнера, который находится в неведении, это может быть очень сложным испытанием, потому что вы игнорируете его, эмоционально отстраняетесь или полностью избегаете.



