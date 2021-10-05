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Мифы о полезной еде: семь продуктов, которые не так хороши, как мы привыкли думать

Диета. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Диета не дает результата? Пристальнее вглядитесь в свою тарелку! Диетические продукты превратились в отдельную отрасль промышленности и торговли, все силы которых брошены на убеждение: для того, чтобы похудеть и оставаться стройными, нам требуется совершенно конкретная особенная еда!

Идет ли речь о блюдах, из которых изъяты все подозрительные с диетической точки зрения компоненты, или о «франкенштейновских» произведениях химических технологий, мы уверены в том, что употребляем пищу, способствующую похудению и здоровью. В то время как дела идут в прямо противоположную сторону.

Для того, кто следит за здоровьем и стройностью, продуктовый шопинг может превратиться в ответственное, выматывающее и полное сюрпризов мероприятие.

Миф 1: молоко с пониженным содержанием жира не вредит фигуре

Коровье молоко — одна из вещей, что неизменно вызывают «священные войны» в станах потребителей и специалистов по питанию. Кто-то полностью отказывается от этого продукта, мотивируя это тем, что молоко:

  • в чистом виде жировая эмульсия (раствор жира в воде);

  • от его витаминного состава после промышленной обработки мало что остается;

  • состав белков молока, которое природа создала для потребностей телят, а вовсе не людей, тяжел для нашего с вами усвоения и нефизиологичен;

  • злоупотребление молоком животных приводит к генным изменениям, вызывающим, в частности такие нарушения, как непереносимость лактозы.

Другие, напротив, уверены, что без молока и молочных продуктов полноценная здоровая диета невозможна. Чтобы минимизировать поступления молочного жира, любители молока, следящие за фигурой, выбирают продукт с пониженным его содержанием.

«Молоко с маркировкой 1,5-2,5% по общему содержанию жирового компонента в действительности незначительно отличается от цельного молока, жирность которого 3-4%. В стакане маложирного молока содержится около 5 гр жира», — предостерегает диетолог Кэри Ганс, автор книги «Диета малых изменений».

Тем, кто не может отказаться от молока вовсе, Кэри советует выбирать обезжиренное (менее 1% жира). Однако и тут худеющих подстерегает сразу несколько ловушек:

  • вместе с жиром из молока удаляются важнейшие в его составе витамины А и D;

  • обезжиренное молоко искажает ощущение сытости и провоцирует переедание или голод;

  • в обезжиренное молоко добавляют сухой молочный концентрат для того, чтобы придать напитку ожидаемые вкусовые и органолептические качества. Вследствие этого в организм поступают трансформированные промышленно трудноусвояемые белки.

Поэтому обезжиренное молоко будет правильнее называть молочным напитком — а раз так, может, проще отказаться от такого неоднозначного заменителя и контролировать объем употребления «нормального» молока?

Миф 2: яйца с коричневой скорлупой «натуральнее», чем с белой

Невозможно отследить, как сформировался и в какой момент получил повальное распространение миф о том, что коричневые яйца полезнее, натуральнее и вообще лучше, чем белые. «Яичный расизм» — чистой воды маркетинговый фокус; нередко темные яйца стоят дороже исключительно по причине цвета своей скорлупы! Но сварите два разных яйца, очистите и попробуйте найти разницу. Ее не будет. Куриные яйца — это не фильтры для кофеварок, где белый цвет означает, что бумагу отбеливали с хлором.

Цвет «шкурки» яица зависит от единственного фактора: породы и «масти» мамы-курицы. Несушки-пеструшки с темными гребешками и преимущественно коричневым оперением несут коричневые яйца, а белые производят на свет соответствующий своему окрасу продукт. Цвет желтка также не показатель того, что яйцо «деревенское» — он главным образом зависит от количества каротиноидов в курином меню. Кукурузой, тыквой и морковью несушку могут кормить и у бабушки в птичнике, и на комбинате.

Основной показатель качества яиц и их ценности в правильной диете — содержание омега-3 жиров. А также условия содержания кур, если вам, конечно не чужды этические вопросы: яйца свободных счастливых несушек, живущих на вольном выпасе, действительно вкуснее и полезнее!

Миф 3: бекон из индейки полезнее свиного

По большому счету любая попытка создать полезный субститут популярного, но вредного продукта питания обречена на провал: получается либо что-то совсем не похожее на оригинал, либо изобретение сомнительной пользы. Такая же судьба, как выяснилась, ждала бекон из индейки, ставший крайне популярным среди худеющих, едва оказавшись на прилавках.

По составу мясо индейки более постное, чем свиное; однако чтобы «птичий» бекон по вкусу явственно напоминал «поросячий», он подвергается ряду промышленных трансформаций. Диетолог Виктория Шанта Ретелни, автор книги «Незаменимый путеводитель по здоровой пище» проверила: содержание соли и жира в беконе из индейки сопоставимо с «первоисточником», а у некоторых производителей «птичий» бекон получается даже более соленым и жирным. Кроме того, индюшачий бекон рекомендуется жарить в масле, иначе он пристает к сковороде — такая обработка тоже не добавляет продукту пользы.

Вердикт: бекон из птичьего мяса может открыть новые вкусовые ощущения тем, кто не ест свинину, например, по религиозным соображениям, однако, увы, не может считаться «безгрешной» полезной заменой соблазнительных сочных полосок свиного мяса.

Миф 4: подсластителями можно без раздумий заменять сахар

Не секрет, что сладкий вкус обладает огромной властью над человеком — тому существуют многочисленные химические и психологические объяснения. Зависимость от сладкого нередко сравнивают с наркотической: что ж, сахар, конечно, не так вреден, как героин, но заметно испортить жизнь может.

Главная опасность сахарозы — в способности «расшатать» метаболизм, приводя к нарушениям выработки инсулина, и, соответственно, неконтролируемому набору лишнего веса.

Заменители сахара нередко представляются хорошим способом решения проблемы: любимый вкус есть, калорий — нет! В пользу их привлекательности говорит и тот факт, что сладость подсластителей во много десятков раз интенсивнее, чем у сахара.

Однако любителей правильного питания не может не смущать тот факт, что наиболее распространенные подсластители являют собой продукт из химической лаборатории. Периодически специалисты объявляют о том, что по результатам исследований тот или иной подсластитель переходит из категории «безопасно» в категорию «не рекомендуется»: выясняется, что химикаты в составе вызывают то болезни выводящих органов, то провоцируют рост опухолей.

Одним из таких свежеразоблаченных продуктов оказалась суперпопулярная спленда (сукралоза) — вещество, которое рекламировалось как «сахар, избавленный от недостатков сахара». Сукралоза позиционировалась как исключительно естественный продукт, созданный из «выхолощенной» сахарозы, имеющий такой желанный вкус сахара и при этом не создающий риска набора лишнего веса. Однако все эти уверения оказались очередным маркетинговым трюком — сукралозы в природе не существует, и уже поэтому вещество не может считаться натуральным. Кроме того, выяснилось, что спленда содержит хлор, а также высокоуглеводный мальтодекстрин, могущий «похвастаться» очень плохой диетической репутацией из-за своей способности вызывать «всплески» уровня сахара в крови. Итальянские ученые всерьез взялись за сукралозу и выяснили, помимо прочего, что ее употребление в несколько раз повышает риск развития лейкемии у мышей.

Американский специалист по питанию Шира Ленчевски уверен: использование интенсивных подсластителей в диете для похудения лишено смысла и даже вредно, поскольку заменители сахара усиленно стимулируют рецепторы восприятия сладкого и только увеличивают пагубную тягу к сладкому. Единственным действительно натуральным заменителем сахарозы может считаться парагвайская хризантема стевия и продукты из нее — однако тут надо делать скидку на то, что стевия широко используется относительно недавно, и отследить долговременные эффекты и побочные действия ее использования нельзя. Что можно сказать наверняка — стевию можно употреблять больным сахарным диабетом. А всем остальным будет полезнее не придумывать трюки, а всерьез стараться есть и пить меньше сладкого, чтобы похудеть и поддерживать форму.

Миф 5: свежие фрукты и овощи — самые лучшие в любое время года

Разумеется, предел мечтаний — фрукт, только что сорванный с дерева или корнеплод, ботва которого еще не успела завять. Если вы ушли на пенсию или просто проводите лето на даче, получение таких продуктов подчиняется природному циклу и регулируется естественно. Но проживание в большом городе искажает представления о сезонах урожая. Однако если вы хотите питаться правильно и получать от еды все то, что она способна дать, этот показатель необходимо учитывать.

Сегодня в супермаркетах круглый год можно найти огромный ассортимент фруктов и овощей. Однако не спешите набрасываться «на свеженькое», каким бы аппетитным оно ни выглядело. Увы, привлекательный внешний вид и даже высокая цена — отнюдь не показатели качества.

Покупая несезонную растительную пищу, вы платите главным образом за ее хранение и транспортировку на длинные дистанции; такое обращение неминуемо сказывается и на вкусе, и на пищевой ценности. Исключение составляют, пожалуй, только корнеплоды — для них характерно накопление полезных веществ в процессе хранения.

Замороженные фрукты и овощи — здоровый выбор в любое время года, поскольку для такой обработки выбираются плоды, достигшие оптимальной зрелости. Современные технологии шоковой заморозки позволяют максимально сохранить полезные вещества и, собственно, главной задачей становится не допустить преждевременного размораживания и правильно приготовить продукты, сохраняя их ценность.

Выбирая замороженные фрукты и овощи для здоровой диеты, обратите внимание на отсутствие в составе добавок, таких как сахар, соль, сыр, соусы, приправы (в том числе сливки и масла) — они увеличивают калораж блюда и уменьшают его полезность, а кроме того, нередко маскируют тот факт, что для изготовления замороженных овощей применялось сырье невысокого качества.

Миф 6: салат — оптимальный выбор для перекуса в ресторане

Хрустящие листья зеленого салата — что может быть здоровее! «Я слежу за питанием, поэтому не буду есть с тобой стейк, а закажу себе салат!», — нередко слышим мы во время дружеского ужина.

Предостерегите свою худеющую подругу — гиперпопулярный «Цезарь» не даст очков вперед бургеру с овощной подгарнировкой. То, что выглядит легким и диетическим, часто таким не является. Например, тот же стандартный бургер (с котлетой-гриль из качественного мяса) содержит около 250 ккал и 9 гр жира. В то время как порция пресловутого «Цезаря» с обжаренной куриной грудкой, крутонами, хлопьями пармезана и таким вкусным сливочным соусом — почти 400 ккал и 20 гр жира. Если курица вдобавок в аппетитной корочке-панировке, это добавляет лишних 150 ккал и 10 гр жира.

Свежий овощной салат остается хорошей опцией получения витаминов и ценной насыщающей клетчатки при том условии, что он заправлен без скрытых калорий — например, небольшим количеством качественного растительного масла, лимонным соком, бальзамическим уксусом.

Обезжиренные кремовые соусы, увы, не являются достойной заменой обычным — для сохранения вкуса они напичканы всевозможными искусственными добавками, сахаром, сиропами с высоким гликемическим индексом.

А любые соблазнительные добавки к салату в виде бекона, обжаренного мяса, чипсов, даже в небольшом количестве отличаются высоким содержанием калорий, которое сводит на нет всю диетическую пользу «легкого» салата.

Кстати, стейк из постного мяса, зажаренный на гриле без масла и соусов и минимально обработанные некрахмалистые овощи — прекрасный выбор для ресторанного выхода в свет, даже если вы на диете.

Миф 7: маргариновый спред «диетичнее» чем сливочное масло

Маргарин был изобретен в качестве дешевой и доступной замены сливочного масла. В таком качестве он продолжает использоваться в пищевой и кондитерской промышленности, но в поисках новых рынков сбыта хитроумные маркетологи как-то набрели на идею сделать акцент на «полезном» растительном составе маргарина в привычной и утешительной «мажущейся» форме, и не прогадали — худеющие всего мира с радостью приняли идею о том, что маргарин это ни что иное как коровье масло, но нежирное и невредное.

Во-первых, необходимо уяснить: при разумных дозах потребления качественное сливочное масло относится к числу незаменимых продуктов. Да, оно отличается высоким процентом жирности — но это биодоступный жир, который человеческий организм способен качественно усваивать, и создающий «хороший» холестерин. Также пользу сливочного масла определяют витамины А, В, С, D, Е, важные как для формирования новых клеток, так и для бесперебойного функционирования старых. Даже в веганской аюрведической диете сливочному маслу отводится почетная роль эликсира пользы и красоты.

Во-вторых, в попытке составить для себя полезную диету, можно оказаться перед риском намазать на утренний бутерброд нечто гораздо более неоднозначное с точки зрения состава и потенциально опасное для здоровья. Технология превращения жидких растительных масел в более плотные субстанции предусматривает создание ненатуральных изомеров жирных кислот, получивших название трансжиров. Употребление трансжиров может привести к таким последствиям, как нарушения выработки гормонов, ослабление иммунитета, половой функции, а также изменение здорового баланса липопротеинов высокой и низкой плотности, что, в свою очередь, чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно опасны трансжиры для беременных женщин и кормящих матерей — налегание на продукты с гидрогенизированными липидами может сказаться на внутриутробном развитии плода и изменить жировой компонент грудного молока.

Несмотря на все ухищрения производителей, показатели жирности и калорийности у маргарина и сливочного масла примерно равны.

Сегодня ряд производителей «био-питания» предлагает маргарин без гидрогенизированных (транс-) жиров: это спреды на основе кокосового и пальмового масла, использование которых в питании жителей Европейского региона — отдельный спорный вопрос. Другие растительные жиры загустить без гидрогенизации невозможно.

Маргарин в качестве замены коровьего масла, конечно, станет спасением для тех, кому сливочные продукты не рекомендованы по состоянию здоровья. А во всех остальных случаях стоит руководствоваться золотым правилом правильного питания: чем меньше промышленных манипуляций произведено над продуктом и чем понятнее метод его изготовления и состав, тем большую пользу принесет эта еда.


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