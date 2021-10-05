Мифы о полезной еде: семь продуктов, которые не так хороши, как мы привыкли думать

Американский специалист по питанию Шира Ленчевски уверен: использование интенсивных подсластителей в диете для похудения лишено смысла и даже вредно, поскольку заменители сахара усиленно стимулируют рецепторы восприятия сладкого и только увеличивают пагубную тягу к сладкому. Единственным действительно натуральным заменителем сахарозы может считаться парагвайская хризантема стевия и продукты из нее — однако тут надо делать скидку на то, что стевия широко используется относительно недавно, и отследить долговременные эффекты и побочные действия ее использования нельзя. Что можно сказать наверняка — стевию можно употреблять больным сахарным диабетом. А всем остальным будет полезнее не придумывать трюки, а всерьез стараться есть и пить меньше сладкого, чтобы похудеть и поддерживать форму.

Миф 5: свежие фрукты и овощи — самые лучшие в любое время года

Разумеется, предел мечтаний — фрукт, только что сорванный с дерева или корнеплод, ботва которого еще не успела завять. Если вы ушли на пенсию или просто проводите лето на даче, получение таких продуктов подчиняется природному циклу и регулируется естественно. Но проживание в большом городе искажает представления о сезонах урожая. Однако если вы хотите питаться правильно и получать от еды все то, что она способна дать, этот показатель необходимо учитывать.

Сегодня в супермаркетах круглый год можно найти огромный ассортимент фруктов и овощей. Однако не спешите набрасываться «на свеженькое», каким бы аппетитным оно ни выглядело. Увы, привлекательный внешний вид и даже высокая цена — отнюдь не показатели качества.

Покупая несезонную растительную пищу, вы платите главным образом за ее хранение и транспортировку на длинные дистанции; такое обращение неминуемо сказывается и на вкусе, и на пищевой ценности. Исключение составляют, пожалуй, только корнеплоды — для них характерно накопление полезных веществ в процессе хранения.

Замороженные фрукты и овощи — здоровый выбор в любое время года, поскольку для такой обработки выбираются плоды, достигшие оптимальной зрелости. Современные технологии шоковой заморозки позволяют максимально сохранить полезные вещества и, собственно, главной задачей становится не допустить преждевременного размораживания и правильно приготовить продукты, сохраняя их ценность.

Выбирая замороженные фрукты и овощи для здоровой диеты, обратите внимание на отсутствие в составе добавок, таких как сахар, соль, сыр, соусы, приправы (в том числе сливки и масла) — они увеличивают калораж блюда и уменьшают его полезность, а кроме того, нередко маскируют тот факт, что для изготовления замороженных овощей применялось сырье невысокого качества.

Миф 6: салат — оптимальный выбор для перекуса в ресторане

Хрустящие листья зеленого салата — что может быть здоровее! «Я слежу за питанием, поэтому не буду есть с тобой стейк, а закажу себе салат!», — нередко слышим мы во время дружеского ужина.