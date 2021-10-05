Мифы о полезной еде: семь продуктов, которые не так хороши, как мы привыкли думать

Основной показатель качества яиц и их ценности в правильной диете — содержание омега-3 жиров. А также условия содержания кур, если вам, конечно не чужды этические вопросы: яйца свободных счастливых несушек, живущих на вольном выпасе, действительно вкуснее и полезнее!
Миф 3: бекон из индейки полезнее свиного
По большому счету любая попытка создать полезный субститут популярного, но вредного продукта питания обречена на провал: получается либо что-то совсем не похожее на оригинал, либо изобретение сомнительной пользы. Такая же судьба, как выяснилась, ждала бекон из индейки, ставший крайне популярным среди худеющих, едва оказавшись на прилавках.
По составу мясо индейки более постное, чем свиное; однако чтобы «птичий» бекон по вкусу явственно напоминал «поросячий», он подвергается ряду промышленных трансформаций. Диетолог Виктория Шанта Ретелни, автор книги «Незаменимый путеводитель по здоровой пище» проверила: содержание соли и жира в беконе из индейки сопоставимо с «первоисточником», а у некоторых производителей «птичий» бекон получается даже более соленым и жирным. Кроме того, индюшачий бекон рекомендуется жарить в масле, иначе он пристает к сковороде — такая обработка тоже не добавляет продукту пользы.
Вердикт: бекон из птичьего мяса может открыть новые вкусовые ощущения тем, кто не ест свинину, например, по религиозным соображениям, однако, увы, не может считаться «безгрешной» полезной заменой соблазнительных сочных полосок свиного мяса.
Миф 4: подсластителями можно без раздумий заменять сахар
Не секрет, что сладкий вкус обладает огромной властью над человеком — тому существуют многочисленные химические и психологические объяснения. Зависимость от сладкого нередко сравнивают с наркотической: что ж, сахар, конечно, не так вреден, как героин, но заметно испортить жизнь может.
Главная опасность сахарозы — в способности «расшатать» метаболизм, приводя к нарушениям выработки инсулина, и, соответственно, неконтролируемому набору лишнего веса.
Заменители сахара нередко представляются хорошим способом решения проблемы: любимый вкус есть, калорий — нет! В пользу их привлекательности говорит и тот факт, что сладость подсластителей во много десятков раз интенсивнее, чем у сахара.
Однако любителей правильного питания не может не смущать тот факт, что наиболее распространенные подсластители являют собой продукт из химической лаборатории. Периодически специалисты объявляют о том, что по результатам исследований тот или иной подсластитель переходит из категории «безопасно» в категорию «не рекомендуется»: выясняется, что химикаты в составе вызывают то болезни выводящих органов, то провоцируют рост опухолей.
Одним из таких свежеразоблаченных продуктов оказалась суперпопулярная спленда (сукралоза) — вещество, которое рекламировалось как «сахар, избавленный от недостатков сахара». Сукралоза позиционировалась как исключительно естественный продукт, созданный из «выхолощенной» сахарозы, имеющий такой желанный вкус сахара и при этом не создающий риска набора лишнего веса. Однако все эти уверения оказались очередным маркетинговым трюком — сукралозы в природе не существует, и уже поэтому вещество не может считаться натуральным. Кроме того, выяснилось, что спленда содержит хлор, а также высокоуглеводный мальтодекстрин, могущий «похвастаться» очень плохой диетической репутацией из-за своей способности вызывать «всплески» уровня сахара в крови. Итальянские ученые всерьез взялись за сукралозу и выяснили, помимо прочего, что ее употребление в несколько раз повышает риск развития лейкемии у мышей.