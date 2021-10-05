В одном из крупнейших т/ц Эстонии некоторые товары для ухода за кожей можно приобрести в два раза дешевле

Уже вчера начались скидки, а купить уцененные товары можно как на месте в магазинах в Таллинне и Тарту, так и через интернет-магазин.

Портал Krasotka.ee решил узнать, насколько изменились цены на одни из самых любимых продуктов для ухода среди жительниц Эстонии.

Например, отшелушивающий лосьон Clarifying Lotion от CLINIQUE обычно стоит 23,99 евро, сейчас же его можно приобрести всего за 11,99 евро.

ФОТО: Личный архив автора

Маска для мгновенного сияния кожи Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Masque от Kiehl's в магазине Douglas без скидки обойдется вам в 41,49 евро, тогда как Kaubamaja сейчас ее можно купить за 27,99 евро. Ночной восстанавливающий концентрат для лица Midnight Recovery Concentrate обойдется в 49,99 и 32,99 евро соответственно.

ФОТО: Личный архив автора

Любимое многими масло для душа от L´Occitane сейчас можно приобрести за 23,99 евро за 500 мл, а, например, на сайте магазина I.L.U. тот же объем вам обойдется в 30,50 евро.

ФОТО: Личный архив автора

Ну и, естественно, ни одна женщина не может обойтись без колготок. Так, колготки фирмы Philippe Matignon 30 den на этой неделе можно приобрести за 10,99 евро, а 50 den - за 9,90 евро. На сайте магазина Siidisukk те же модели стоят 13,90 и 14,90 евро соответственно.

ФОТО: Личный архив автора

ФОТО: Личный архив автора



