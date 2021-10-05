5 поддельных продуктов, которые мы едим каждый день

Мед

Исследователи уверяют, что мед подделывают примерно в 70% всех случаев. А все потому, что четких и строгих стандартов того, что именно называть медом. Поэтому часто этот продукт попросту разводят сиропами с высоким содержанием фруктозы и выдают за натуральный мед.

Что делать:

Если на этикетке есть указание, что открытую банку необходимо хранить в холодильнике, перед вами подделка: натуральный мед не обязательно держать в холоде. Лучший совет — покупайте мед непосредственно у пасечников, лишь тогда вы сможете быть точно уверены, что он натуральный.

Кофе

Кофе. Фото иллюстративное. ФОТО: Mike Kenneally/ Unsplash

Чаще всего с подделкой сталкиваются те, кто предпочитает молотый кофе в упаковках. В нем могут содержаться не только кофейные зерна, но и измельченный ячмень, соевые бобы и даже пшеница. Также под видом арабики производители могут продавать робусту.

Что делать:

Не быть обманутым проще, если покупать зерновой кофе в хороших магазинах и молоть его самостоятельно.

Оливковое масло

Стоимость оливкового масла, как известно, на порядок выше, например, цены на подсолнечное. Но стоит ли переплачивать? В большинстве случаев, увы, нет. В бутылке легко может оказаться гораздо более дешевое кукурузное, соевое или пальмовое масло, хорошо “замаскированное” под оливковое. Кроме того, специалисты отмечают, что почти все оливковое масло холодного отжима — подделка (во всяком случае, в нашей стране). Изготавливается оно при помощи нагревания оливок и по своей сути является промышленным маслом, которое стоит на порядок дешевле Extra virgin.

Что делать:

Определить, натуральное ли оливковое масло вы принесли из магазина, можно довольно просто: его надо налить в стакан и поставить в холодильник. На дне емкости с настоящим оливковым маслом вскоре образуется осадок.

Сухие пряности

Специи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Те, кто предпочитает покупать пряности в симпатичных и удобных меленках, часто рискуют быть обманутыми. Содержимое этих емкостей часто не совпадает с составом, указанным на этикетке. Внутри может оказаться что угодно: от дешевых приправ, до перемолотых сорняков и даже грязи.

Что делать:

Покупайте пряности у проверенных продавцов на рынке и измельчайте собственноручно.

Рис

Крупа тоже может оказаться фальшивой. Поддельный рис производят из перемешанного с пластиком крахмала и сбрызгивают ароматизатором. Отличить гранулы от настоящего риса крайне сложно, а употреблять его в пищу, как вы понимаете, опасно.

Что делать:

Во-первых, доверяйте только проверенным брендам. Во-вторых, есть способ проверить, настоящий ли рис перед вами. Бросьте горсть риса в емкость с водой или подожгите: поддельные гранулы не утонут в воде, а при горении будут плавиться и коптить.

Сыр

Сырные закуски. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Некоторые производители охотно подделывают сыр. И если некоторые честно указывают на упаковке, что это не натуральный сыр, а сырный продукт, то другие предпочитают об этом умалчивать. Например, часто фальшивый пармезан выдают за настоящий. При этом в него добавляют не пальмовое масло, как поступают обычно при производстве фальшивых сыров (иначе он стал бы мягким), а щедро сдабривают целлюлозой (продуктом обработки древесины).

Что делать: