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Блогер показала простой способ очистить кухонную утварь
ВИДЕО!

Грязная посуда. Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Жительница Австралии продемонстрировала простой способ очистить кухонную утварь из нержавеющей стали и порадовала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах блогер по имени Таня объяснила, что посуда из стали, помимо загрязнений, часто покрывается царапинами и со временем теряет свой блеск. Так, чтобы очистить утварь, девушка порекомендовала использовать зубную пасту. На видео Таня нанесла средство на зубную щетку и начала полировать поверхность чайника. После этого она убрала остатки пасты тряпкой из микрофибры. Таня показала, что с чайника исчезли царапины, и он стал гладким и сияющим, пишет Lenta.ru.

Пользователи сети поблагодарили австралийку за лайфхак. «Почему я раньше этого не знала? Гениально!», «Таня, спасибо тебе большое! Я обязательно воспользуюсь твоим советом!», «Это так просто и в то же время эффективно!», «Спасибо огромное, я обязательно повторю это на своих кастрюлях», «Супер! Я очень рада, что ты показала этот лайфхак», — писали они.


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