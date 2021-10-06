Блогер показала простой способ очистить кухонную утварь

На размещенных в сети кадрах блогер по имени Таня объяснила, что посуда из стали, помимо загрязнений, часто покрывается царапинами и со временем теряет свой блеск. Так, чтобы очистить утварь, девушка порекомендовала использовать зубную пасту. На видео Таня нанесла средство на зубную щетку и начала полировать поверхность чайника. После этого она убрала остатки пасты тряпкой из микрофибры. Таня показала, что с чайника исчезли царапины, и он стал гладким и сияющим, пишет Lenta.ru .

Пользователи сети поблагодарили австралийку за лайфхак. «Почему я раньше этого не знала? Гениально!», «Таня, спасибо тебе большое! Я обязательно воспользуюсь твоим советом!», «Это так просто и в то же время эффективно!», «Спасибо огромное, я обязательно повторю это на своих кастрюлях», «Супер! Я очень рада, что ты показала этот лайфхак», — писали они.