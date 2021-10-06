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Дизайнер Светлана Пузырева о своей новой коллекции: смерть - не такое уж мрачное явление

20 октября в рамках Таллиннской недели моды марка BRAND NO.8 представит свою новую осенне-зимнюю коллекцию.

Как и положено бренду, в коллекции вы найдете знаки и символы. Например, пространственные скульптурные элементы или мандалы символизируют ум и фантазию бренда. Дизайнер Светлана Пузырева привносит в свою моду созданную ею реальность, которую каждый может почувствовать, потрогать и увидеть сквозь коллекцию.

В коллекции можно увидеть двух противоположных по характеру женщин. Одна наслаждается жизнью, живет сегодняшним днем и берет от жизни все, оставаясь при этом изящной и решительной. Ее одежда вдохновлена ​​стилем верховой езды. А другая любит фантазировать и посещать разные реальности. Обе женщины могут происходить из разных веков, жить в средневековье или в нашем веке.

Главная особенность бренда - знак бесконечности, он также присутствует в последних творениях. «Каждый конец - это новое начало, точно так же, как начало может быть концом чего-либо. Все происходит циклично. День заканчивается на закате, а затем наступает рассвет или новое начало. Люди часто боятся конца, но в каждом конце есть зерно начала», - объясняет философскую сторону своей работы Пузырева.

Осенне-зимнее творение передает послание о балансе, в котором нуждается вселенная: гармония двух противоположностей - это точка равновесия. «Например, смерть - не такое уж мрачное явление, ведь все, во что мы верим, тоже реальность. Если мы верим, что это может быть новым началом, пусть так и будет», - считает модельер.

Также важную роль в коллекции играет феникс или птица, которая является символом вечного воскресения. «Когда феникс чувствует, что его время пришло, он расправляет крылья и летит с востока к алтарю Бога Солнца. Солнечные лучи отражаются на его крыльях, и он сгорает дотла. Из пепла появляется маленький червячок, который превращается в птицу и снова поднимается в полете, символизируя новую жизнь и начало», - говорит Пузырева.

Коллекция выдержана в коричневых и бежевых тонах, а так в черном цвете, травянисто-зеленом и изумрудном. Есть одежда на разные случаи жизни, будь то праздничное мероприятие или желание каждый день носить что-то спортивное. Также нет недостатка в пальто и бархатных тканях, соответствующих сезону.

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