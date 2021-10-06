Врач объяснила, как подготовиться к новой волне COVID-19

Людям стоит соблюдать все озвученные ранее меры предосторожности. В частности, нужно избегать массовых мероприятий и прогулок по торговым центрам. Вместо последнего эксперт порекомендовала пользоваться сервисами по доставке товаров на дом.

«Сейчас широко развиты сервисы покупки еды, покупки одежды с доставкой на дом. Лучше, наверное, пользоваться услугами доставки», – уточнила Игнатикова.

Врач также напомнила о необходимости ношения медицинских масок в общественных местах. При этом менять средство защиты необходимо каждые 2–3 часа.

«Когда мы дышим, то выдыхаем влажный воздух, за счет этого маска начинает, скажем так, портиться, поры, которые там есть, увеличиваются, и через использованную маску может залететь большое количество бактерий и вирусов», – рассказала Игнатикова.

Слишком долгое ношение маски может вызвать развитие различных заболеваний, предупредила медик. Среди них – фарингиты, тонзиллиты и кариес.

«Мы выдыхаем свои бактерии, и когда их концентрация становится высокой, это может привести к самозаражению», – пояснила специалист.

Важной мерой защиты от COVID-19 является мытье рук, продолжила Игнатикова. При этом проводить процедуру нужно правильно.

«Намылить, хорошо промыть в течение 20 секунд и потом уже смыть», – объяснила врач.

Она подытожила, что самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация.



