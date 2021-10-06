«Нянькой не буду»: как выстраивать личные границы в семье и договариваться

«Я тогда очень злилась, сказала, что больше не приду, и чтобы искала платную няню, может, она будет ей дешевле, чем родная мать. Дочка раскричалась, что я ее подвела, потом уже узнала от сына (ее брата), что у нее из-за этого проблемы на работе были, в тот день была какая-то важная встреча. А то, что она меня подвела, кажется никого и не волнует. Сейчас уже полтора месяца не видела ни дочь, ни внуков».