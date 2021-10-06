«Нянькой не буду»: как выстраивать личные границы в семье и договариваться

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю, которую нам прислала наша подписчица, и попробовали разобраться, а должны ли родители своим детям и обязаны ли дети в свою очередь родителям, какими на самом деле должны быть отношения братьев и сестер и почему эта история закончилась в итоге плохо.
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У героини выпуска двое взрослых детей. Она работала, ни в чем себе не отказывала, пока не согласилась помогать дочери с внуками, чтобы та вышла на работу и могла платить ипотеку.
«Дочь была на седьмом небе от счастья, обещала, что они будут спонсировать меня от и до. В общем, до сих не могу простить себе, что оказалась такой дурой, надо было держаться за работу до последнего».
Женщине сидеть с маленькими детьми не нравилось. «Нянькой не буду», — так она говорила своему сыну изначально. Но героиня терпела и рассчитывала, что ее будут обеспечивать, согласно ее запросам. Однако из-за проблем с деньгами и отсутствия договоренностей, этого не произошло, и отношения сильно испортились. В итоге героиня перестала общаться с дочерью:
«Я тогда очень злилась, сказала, что больше не приду, и чтобы искала платную няню, может, она будет ей дешевле, чем родная мать. Дочка раскричалась, что я ее подвела, потом уже узнала от сына (ее брата), что у нее из-за этого проблемы на работе были, в тот день была какая-то важная встреча. А то, что она меня подвела, кажется никого и не волнует. Сейчас уже полтора месяца не видела ни дочь, ни внуков».
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