Диетолог раскрыла способ сбросить 40 килограммов без спорта и отказа от сахара
Тогда Рупани обратились к врачу, который диагностировал у нее синдром поликистозных яичников. Индианка хотела забеременеть, но при этом она была против гормонотерапии, и поэтому решила попробовать помочь себе с помощью диеты. За три месяца она похудела на 12 килограммов. В итоге женщина родила ребенка, стала весить 96 килограммов и захотела кардинально поменять образ жизни и рацион, при этом не изнуряя себя тренировками и не отказываясь от любимой еды.