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Диетолог раскрыла способ сбросить 40 килограммов без спорта и отказа от сахара

Фигура ФОТО: https://newsyou.info

Тогда Рупани обратились к врачу, который диагностировал у нее синдром поликистозных яичников. Индианка хотела забеременеть, но при этом она была против гормонотерапии, и поэтому решила попробовать помочь себе с помощью диеты. За три месяца она похудела на 12 килограммов. В итоге женщина родила ребенка, стала весить 96 килограммов и захотела кардинально поменять образ жизни и рацион, при этом не изнуряя себя тренировками и не отказываясь от любимой еды.

На завтрак она выпивала имбирный чай с небольшим количеством сахара и съедала крекер с хумусом, лепешку с лимонным курдом или тост с нежирным сыром и помидором. Рупани обедала овощным салатом без соли и овощным пряным супом-пюре, а после выпивала стакан молока. Во время перекуса она пила черный кофе и иногда ела индийское блюдо из нута и помидоров. За час до ужина женщина съедала фруктовый салат. В меню на ужин была многозерновая лепешка или рис с овощами. Перед сном Рупани перекусывала греческим йогуртом или орехами, пишет Lenta.ru.

Индианка призналась, что она не любит спорт, поэтому ее физическая активность во время похудения ограничивалась прогулками на свежем воздухе.

Тем, кто хочет похудеть, Рупани рекомендовала пить больше воды, есть больше овощей и не убирать из рациона любимые продукты полностью. Она также советовала сделать здоровое питание простым — выбирать легкие рецепты, которые можно быстро приготовить из привычных продуктов.


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