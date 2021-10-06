Диетолог раскрыла способ сбросить 40 килограммов без спорта и отказа от сахара

На завтрак она выпивала имбирный чай с небольшим количеством сахара и съедала крекер с хумусом, лепешку с лимонным курдом или тост с нежирным сыром и помидором. Рупани обедала овощным салатом без соли и овощным пряным супом-пюре, а после выпивала стакан молока. Во время перекуса она пила черный кофе и иногда ела индийское блюдо из нута и помидоров. За час до ужина женщина съедала фруктовый салат. В меню на ужин была многозерновая лепешка или рис с овощами. Перед сном Рупани перекусывала греческим йогуртом или орехами, пишет Lenta.ru.