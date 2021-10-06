Пять трендов осеннего макияжа
Сделайте ставку на яркие тени, учитесь рисовать стрелку и найдите свой идеальный красный, пишет «Домашний Очаг».
Сделайте ставку на яркие тени, учитесь рисовать стрелку и найдите свой идеальный красный, пишет «Домашний Очаг».
2021 год подарил нам много интересных тенденций в макияже, благодаря которым осень в этом году будет максимальной яркой, интересной и слегка эпатажной. Из общих тенденций макияжа осень-2021 можно отметить возвращение к некоторым трендам из 90-х, преобладание классики, смелость цветовых решений, необычные сочетания оттенков в макияже для глаз, изобилие сияния и контрасты, рассказывает российский визажист Камила Белова.
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Конечно, для прорисовки стрелок лучше всего использовать жидкую подводку или фломастер для глаз. При этом не стоит забывать, что стрелки могут быть не только классическими черными, но любых других оттенков, и такие можно нарисовать с помощью мягкого карандаша для глаз. Чтобы стрелка получилась максимально ровной, где надо узкой, используйте для коррекции плоскую кисть с нанесенным на нее консилером.
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Неон этой осенью – одна из самых острых тем в макияже. Визажисты призывают не бояться кислотных оттенков и экспериментировать со стилем. К тому же, неоновыми могут быть не только тени, но и карандаши для глаз – думаю, этот вариант найдет отклик в сердцах многих модниц. Ведь неоновые оттенки помогают создать поистине интересные образы и как нельзя лучше подходят для вечеринок и пафосных мероприятий.
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