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Пять трендов осеннего макияжа

Модный макияж. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сделайте ставку на яркие тени, учитесь рисовать стрелку и найдите свой идеальный красный, пишет «Домашний Очаг».

2021 год подарил нам много интересных тенденций в макияже, благодаря которым осень в этом году будет максимальной яркой, интересной и слегка эпатажной. Из общих тенденций макияжа осень-2021 можно отметить возвращение к некоторым трендам из 90-х, преобладание классики, смелость цветовых решений, необычные сочетания оттенков в макияже для глаз, изобилие сияния и контрасты, рассказывает российский визажист Камила Белова.

За последние несколько лет мы привыкли к естественным оттенкам при выборе теней или помады, в тренде были преимущественно нюдовые цветовые решения. Но времена меняются, а с ними и модные тенденции. Поэтому макияж этого года по сравнению с прошлыми тенденциями кажется таким ярким, смелым, даже немного вызывающе сексуальным. Хотя на самом деле, в нем много классических нюансов.
 
Стрелки

Shutterstock

 
Стрелки в стиле 60-х гг. прошлого века приобрели этой осенью новое звучание. Если у Твигги и Одри Хепберн они подчеркивали некоторую детскость и наивность образа, то стрелки осени 2021 более сексуальны. Они не просто подчеркивают изгиб верхнего века, их можно и нужно сочетать с сияющими или неоновыми тенями (еще один остромодный тренд осени 2021).

Конечно, для прорисовки стрелок лучше всего использовать жидкую подводку или фломастер для глаз. При этом не стоит забывать, что стрелки могут быть не только классическими черными, но любых других оттенков, и такие можно нарисовать с помощью мягкого карандаша для глаз. Чтобы стрелка получилась максимально ровной, где надо узкой, используйте для коррекции плоскую кисть с нанесенным на нее консилером.

Красная помада

Shutterstock

 
Визажисты советуют наносить ее в этом сезоне пальцем, чтобы избежать резкого контура и получить более естественный результат. Идеальный макияж губ для осени — эффект зацелованности. Что касается оттенков, в фаворе — голливудский красный, коралловый подтон или ярко-алый цвет.
Яркие тени

Shutterstock

Неон этой осенью – одна из самых острых тем в макияже. Визажисты призывают не бояться кислотных оттенков и экспериментировать со стилем. К тому же, неоновыми могут быть не только тени, но и карандаши для глаз – думаю, этот вариант найдет отклик в сердцах многих модниц. Ведь неоновые оттенки помогают создать поистине интересные образы и как нельзя лучше подходят для вечеринок и пафосных мероприятий.

Что касается контрастных теней, тут тоже можно найти простор для фантазии и экспериментов. Ведь главный девиз этой осени может звучать примерно так: сочетай несочетаемое и создай эффект северного сияния. Например, нанесите бежевый или желтый на внутренний угол глаза и дополните его с середины верхнего века модным в этом сезоне фиолетовым. Хорошо растушуйте границу между цветами, чтобы переход был настолько плавным, что незаметен постороннему глазу. Растушевка теней, чтобы не была заметна граница между оттенками – еще одна модная тенденция этой осени.
 
Фиолетовый цвет

Shutterstock

 
Все оттенки фиолетового в приоритете осенью 2021 года. При этом фиолетовый используется не только для теней, но и для помады. Насыщенный фиолетовый смотрится завораживающе и однозначно приковывает к себе внимание, превращая вас в самую настоящую звезду вечеринки. В пользу макияжа в фиолетовых тонах можно сказать и то, что правильно подобранные, гармонирующие оттенки теней и помады не создают впечатление перегруженности, наоборот, такой макияж смотрится невероятно насыщенно и красиво. Так что бояться переборщить, если вы выбрали тон в тон помаду и тени, не стоит. При этом фиолетовые тени можно использовать и как самостоятельно, не делая при этом полный мейкап.
 
Акцент на брови

Shutterstock

 
Брови на протяжении нескольких лет являются важным элементом образа. Правда, в этом сезоне визажисты предлагают делать их не просто объемными, а пушистыми. Добиться этого эффекта можно при помощи специального мыла для бровей. Пугаться не надо! Это мыло не предназначено для умывания – это специальное средство для укладки, которое помогает фиксировать брови так, как вам это нужно. С одной стороны, мыло разделяет волоски, а с другой закрепляет их.
 
 
Мыло для бровей делается из глицерина, выпускается в жестяных или пластиковых упаковках, наносить его лучше щеточкой, которая прилагается к нему. Вообще использовать мыло для укладки бровей придумали еще голливудские визажисты и гримеры, работающие со звездами кино. Естественно, обычное мыло на основе глицерина в качестве лайфхака для макияжа вряд ли бы пришлось по вкусу большей части представительниц прекрасного пола, поэтому появилась такая вариация этого остромодного косметического средства, которое уже обрело немало почитательниц.

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