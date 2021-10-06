Пять трендов осеннего макияжа

Все оттенки фиолетового в приоритете осенью 2021 года. При этом фиолетовый используется не только для теней, но и для помады. Насыщенный фиолетовый смотрится завораживающе и однозначно приковывает к себе внимание, превращая вас в самую настоящую звезду вечеринки. В пользу макияжа в фиолетовых тонах можно сказать и то, что правильно подобранные, гармонирующие оттенки теней и помады не создают впечатление перегруженности, наоборот, такой макияж смотрится невероятно насыщенно и красиво. Так что бояться переборщить, если вы выбрали тон в тон помаду и тени, не стоит. При этом фиолетовые тени можно использовать и как самостоятельно, не делая при этом полный мейкап.