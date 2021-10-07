Алиса Аршавина призналась, что обречена

Подписчики Алисы, страдающей от аутоиммунного заболевания, интересуются, когда же ей восстановят провалившийся нос. Аршавина призналась, что об этом пока очень рано думать, ведь прежде ей необходимо восстановить здоровье.

«Я устала. Я неоперабельна сегодня, может быть, уже...» — написала 39-летняя брюнетка в личном блоге.

Пользователи Сети стараются поддержать тяжелобольную Аршавину, но находятся и недоброжелатели, считающие, что болезнь дана Алисе за то, что она в свое время увела футболиста у беременной Юлии Барановской. «Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось. Все, кстати, могло и закончиться. Но он решил, что очень сильно хочет быть со мной, хочет семью... И я именно та женщина, с кем он проживет всю жизнь», — оправдывалась в свое время многодетная мать.

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