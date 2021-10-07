Алиса Аршавина призналась, что обречена

На днях экс-супруга Андрея Аршавина впервые за долгое время вышла на связь с публикой и рассказала, что сейчас ее дела складываются не самым лучшим образом. По всей видимости, Алиса Аршавина может не рассчитывать на скорую операцию по восстановлению внешности, изуродованной болезнью, сообщает «Стархит».
Подписчики Алисы, страдающей от аутоиммунного заболевания, интересуются, когда же ей восстановят провалившийся нос. Аршавина призналась, что об этом пока очень рано думать, ведь прежде ей необходимо восстановить здоровье.
«Я устала. Я неоперабельна сегодня, может быть, уже...» — написала 39-летняя брюнетка в личном блоге.
Пользователи Сети стараются поддержать тяжелобольную Аршавину, но находятся и недоброжелатели, считающие, что болезнь дана Алисе за то, что она в свое время увела футболиста у беременной Юлии Барановской. «Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось. Все, кстати, могло и закончиться. Но он решил, что очень сильно хочет быть со мной, хочет семью... И я именно та женщина, с кем он проживет всю жизнь», — оправдывалась в свое время многодетная мать.
Напомним, проблемы Алисы со здоровьем начались после ее развода с Андреем Аршавиным. Поначалу публика считала, что брюнетка сделала неудачную пластику носа, но, как выяснилось позже, экс-супруга игрока серьезно заболела из-за стресса. «Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. Вспоминала тогда историю Юлии Началовой — если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива…» — говорила она.