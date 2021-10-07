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Диетолог усомнилась в безопасности хлеба на бездрожжевой закваске

Хлеб. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России диетолог Наталья Круглова развеяла миф о вреде хлебопекарных дрожжей, который распространен среди приверженцев здорового питания, пишет kp.ru.

Часто можно встретить информацию, что дрожжи могут вызвать гниение в кишечнике и спровоцировать проблемы со здоровьем. Но, по мнению эксперта, это всего лишь выдумка. Никаких научных исследований подобное заявление не имеет.

Куда больше вопросов у диетолога возникает к хлебу, который готовится на бездрожжевых заквасках.

- Нет научных фактов, которые подтверждали, что дрожжи вредны. А если опереться на физику и биохимию, то вспомним, что они состоят из белка, а белок хорошо переваривается в нашем пищеварительном тракте, - комментирует диетолог "Ридусу".

К тому же, дрожжи теряют свои «живые» свойства еще во время поднятия хлеба и никак не могут накапливаться и те более возрождаться в кишечнике.

Проблемы с ними могут быть только у тех, кто страдает непереносимостью дрожжевых продуктов. Тогда возможны последствия в виде вздутия и метеоризма.

- Часто производители идут на маркетинговые уловки и используют различные альтернативные бездрожжевые закваски: гречневые или молочные. И здесь скрыта своя угроза. Если в случае с дрожжами все более понятно, они лучше изучены, то какая реакция может последовать на эти закваски - не ясно, - заключила диетолог.

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