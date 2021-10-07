Не только кольцо: пять неочевидных причин доказывающих, что мужчина женат

Иногда мужчина так тщательно шифруется, что никогда не подумаешь, что он официально состоит в отношениях. Как распознать, женат ли ваш избранник, если на его безымянном пальце нет кольца?

Приключения поджидают на каждом шагу

Если по несчастливому стечению обстоятельств у вашего кавалера постоянно в праздники и выходные ломается машина, бабушка переезжает с места на место, есть друг, который каждую неделю делает ремонт, вероятность, что ваш бойфренд женат, практически 100 процентов.

Ему не интересны социальные сети

Сейчас невозможно полностью обходиться без социальных сетей, есть хотя бы рабочие страницы, через которые происходит общение с клиентами. Поэтому очень странно, когда новоиспеченный ухажер шарахается от слова «Фейсбук», утверждая, что не доверяет всем этим новомодным штучкам, а SMS куда надежнее.

Скромняжка, которому не нужны ваши подарки

Если мужчина отбивается от запонок на 23 февраля, как от огня, а в качестве презента предпочитает видеть безликую бутылку, возможно, он женат.

Ведь напиток могут подарить и коллеги на работе, а за кружку со смешной надписью или дорогой галстук, с любовью подобранный к его глазам, придется держать ответ перед супругой. Выгоднее всего строить из себя скромника. А еще лучше по-рыцарски говорить, что подарков достойны только женщины.

Нет «настоящих» друзей

Именно так он отвечает, когда вы хотите познакомиться с его окружением. Любимый уверяет, что все, с кем он общается, какие-то упыри, увидев которых вы тот час исчезнете, а он не переживет, когда потеряет такое «солнышко».

Кстати, если кавалер слишком увлекается ласковыми прозвищами, то опять же, есть повод насторожиться. Все «зайчики», «дорогуши», «лапочки» — это лишь повод не называть любовницу по имени. Иначе может сбыться его самый страшный сон — с губ слетаит ваше имя в самый неподходящий момент.

Звонит только с работы или из машины

Казалось бы, что тут такого странного — бизнесмен сутками пропадает на работе и может общаться с вами только в перерывах. Но вот психолог-консультант Татьяна Шишкина говорит, что такое поведение ненормально.

Его телефонные разговоры настолько секретны, что обязательно нужно выходить из комнаты

Он никогда при вас не разговаривает по телефону. Каждый раз, когда раздается звонок, он сразу же сбрасывает, а потом выходит из комнаты, чтобы перезвонить. Психологи говорят, что в этом случае женщина не должна строить иллюзий и думать, что у него настолько важная работа, что подробности деловых звонков ей услышать нельзя.

Если ваш новый ухажер не разведчик и не иностранный шпион, то не нужно обманываться, скорее всего, «тайные» переговоры у него проходят с его законной супругой.