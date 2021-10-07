Главное, как вы едите: ТОП-4 секретов стройности француженок

Проблема ожирения, лишнего веса и связанных с ними проблем со здоровьем захватила уже почти все страны мира. На этом фоне выделяются барышни из Франции — едят жирное, пьют вино и не полнеют! Врач-диетолог Джейн Кларк знает, как это у них получается.

Оказывается, для француженок важно не только то, что они едят, но и как они это делают. Прожив год в Париже и построив на основе своих наблюдений успешную практику, врач поделилась советами, как добиться «французской» стройности.

Наслаждайтесь едой

Вместо перекуса на бегу всегда стоит выбирать полноценный прием пищи. Во время еды нужно думать только о содержимом тарелки и оценивать, что именно попадает вам в рот. Даже если у вас есть всего 15 минут на обед, лучше потратить это время грамотно. Отключите гаджеты и посвятите себя небольшому чревоугодию.

Размер порций не так важен

Многие диеты требуют жесткого ограничения потребляемой пищи. Но если не подходить к этому действию осознанно, то и после огромной порции можно быстро почувствовать голод и желание что-то пожевать. Если же наслаждаться каждым кусочком, то насыщение будет более осмысленным.

Откусывайте понемногу

Даже если это сэндвич или бургер, ешьте его медленно, откусывайте по чуть-чуть. А если вы решили угоститься пирожным, вкушать его стоит маленькой вилочкой, элегантно и неспешно.

Балуйте себя

Многие диеты оказываются «неработающими», потому что требуют от худеющих отказаться от всего соленого, жирного, сладкого. Не получая удовольствия от механического пережевывания салатных листьев, люди срываются, пишет британское издание Daily Mail.