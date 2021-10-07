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Доктор Мясников назвал ошибку при приготовлении картофеля, которая может привести к сильному отравлению

Картофель вареный. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Он уточнил, что речь идет о позеленевших клубнях, в которых могут содержаться вредные вещества, пишет mk.ru.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал ошибку при выборе картофеля, которая может стать причиной отравление.

Он уточнил, что речь идет о позеленевших клубнях, в которых могут содержаться вредные вещества.«Картошка ни в коем случае не должна быть зеленой, зацветшей. В таком овоще могут содержаться опасные вещества. Таким картофелем можно отравиться», - заявил Мясников.

Ядовитое вещество, которое содержится в зеленых частях картофеля - соединение соланин.

Мясников порекомендовал отдавать предпочтение молодой картошке и употреблять этот овощ в запеченном или отварном виде вместе с кожурой. Ведь в ней содержится калий, который очень полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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