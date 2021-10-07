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От идеальных ботинок до уютного кашемира: 4 главных покупки осени

Шопинг. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

К шопингу все стараются подходить осознанно, и это правильно. Перед тем как отправиться на ежесезонный марафон по магазинам, не забудьте разобрать гардероб и составить список покупок. Мы добавили в него сразу пять пунктов, которые составят идеальную базу на осень — берите на вооружение!

Кашемировый джемпер

С кашемиром трудно конкурировать, поэтому мягкие джемперы уверенно претендуют на то, чтобы стать вашей зоной комфорта осенью. Кутайтесь в объятия оттенков капучино или выбирайте любимые цвета из конфетной гаммы, которая точно не позволит заскучать.

Классическое пальто и брутальные ботинки

Советуем брать на вооружение классические прямые модели из шерсти и кашемира, которые совместимы с абсолютно любой обувью. Брутальные ботинки на тракторной подошве снова в числе фаворитов — смело добавляйте их в список покупок, пишет Passion.ru.

Твидовый жакет

Незаменимы осенью (и не только) твидовые жакеты в духе чинной классики Chanel. Рифмуйте базу из силуэтных брюк и бланковой футболки с акцентным жакетом из фактурного мерцающего твида. Если встретили модный трофей — не отпускайте. Ставку можно сделать как на консервативные цвета, так и на яркость — изумрудный, «Барби-розовый» или карамель.

Кожаные брюки

Обзавестись парой безукоризненных брюк из кожи (или плотной экокожи) определенно стоит. Пожалуй, это лучший ответ холодам, в котором всегда тепло и комфортно даже в мокрую погоду. Если черные в вашей коллекции уже обосновались, ставьте на цвет — лавандовый, остромодный рыжий или фисташковый. А темные обыгрывайте акцентными аксессуарами или броской верхней одеждой.

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