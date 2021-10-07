От идеальных ботинок до уютного кашемира: 4 главных покупки осени

Кашемировый джемпер
С кашемиром трудно конкурировать, поэтому мягкие джемперы уверенно претендуют на то, чтобы стать вашей зоной комфорта осенью. Кутайтесь в объятия оттенков капучино или выбирайте любимые цвета из конфетной гаммы, которая точно не позволит заскучать.
Классическое пальто и брутальные ботинки
Советуем брать на вооружение классические прямые модели из шерсти и кашемира, которые совместимы с абсолютно любой обувью. Брутальные ботинки на тракторной подошве снова в числе фаворитов — смело добавляйте их в список покупок, пишет Passion.ru.
Твидовый жакет
Незаменимы осенью (и не только) твидовые жакеты в духе чинной классики Chanel. Рифмуйте базу из силуэтных брюк и бланковой футболки с акцентным жакетом из фактурного мерцающего твида. Если встретили модный трофей — не отпускайте. Ставку можно сделать как на консервативные цвета, так и на яркость — изумрудный, «Барби-розовый» или карамель.
Кожаные брюки
Обзавестись парой безукоризненных брюк из кожи (или плотной экокожи) определенно стоит. Пожалуй, это лучший ответ холодам, в котором всегда тепло и комфортно даже в мокрую погоду. Если черные в вашей коллекции уже обосновались, ставьте на цвет — лавандовый, остромодный рыжий или фисташковый. А темные обыгрывайте акцентными аксессуарами или броской верхней одеждой.