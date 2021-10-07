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Женщина вложила в бизнес менее 20 евро и стала миллионершей

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Жительница Великобритании вложила в развитие бизнеса 15 фунтов стерлингов (17,63 евро) и стала миллионершей. Соответствующая история о том, как англичанка заработала на своем хобби, появилась на The Sun.

38-летняя Кэтрин Холл (Kathryn Hall) объяснила, что в 2017 году ей диагностировали эндометриоз — заболевание, при котором ткань, подобная внутреннему слою матки, начинает расти в других местах. После операции англичанке был показан постельный режим, и от скуки она решила занять себя новым хобби, пишет Lenta.ru.

В связи с этим Холл приобрела в интернет-магазине старый журнальный столик за 15 фунтов стерлингов, обновила его внешний вид и продала в сети за 90 фунтов стерлингов (105,78 евро). По словам женщины, она воодушевилась и решила открыть собственный магазин. «К декабрю 2017 года я смогла уволиться со старой работы и полностью посвятить себя бизнесу, продавая различные товары для дома», — поделилась героиня материала.

По информации издания, в 2019 году у женщины значительно выросла база клиентов, после чего она арендовала помещение площадью 762 квадратных метра для собственного офиса и наняла несколько сотрудников. «Сейчас мой доход превышает один миллион фунтов стерлингов. Это было сложно, но весь этот путь заставил меня понять, что нет ничего невозможного», — заключила она.


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