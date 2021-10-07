Врач назвала допустимый набор веса при беременности

По словам специалиста, в идеальном варианте развития будущая мама за время беременности набирает около 12 килограмм. При этом, всего 3-4 килограмма из них составляют ее личные жировые запасы. Остальная же прибавка в весе достигается за счет особенностей процесса беременности и веса ребенка, пишет Medikforum.ru.

«3-4 кило — вес малыша. 600-700 г весит плацента. Около 800 г — околоплодная жидкость. Примерно до килограмма к моменту родов набирает в весе матка, которая при обычном состоянии тянет не больше, чем на 100 г, да еще молочные железы прибавляют полкило. Еще 2 кг можно накинуть на увеличенный объем крови и внутриклеточной жидкости», — подсчитала эксперт.

Кроме того, она объяснила, что «есть за двоих» - частая ошибка, которую совершают будущие мамы. Врач обозначила, что такой подход приведет к чрезмерному набору веса, что негативно скажется на позвоночнике и венах ног, увеличится риск развития развития геморроя, и других проблем со здоровьем.



