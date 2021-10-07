Всю кровь выпила: 6 реальных причин, почему мужчины выбирают сильных женщин

В беседе с «Рамблером» психолог, психосоматолог Майя Медведева рассказала, почему представители сильного пола выбирают сильных женщин.

Им некогда «пилить»

Для начала нужно разобраться, что мы вкладываем в понятие сильной женщины. Ее самое яркое качество – она принадлежит самой себе и не пытается быть удобной для всех вокруг. Она свободна, она занята собой и не зациклена на успехе у противоположного пола. Ей одинаково хорошо как в отношениях, так и самой по себе. К тому же редко, когда у нее есть время и желание бегать за мужчиной. В современном мире у амбициозной, умной, уверенной в себе женщины слишком много других целей и интересов.

С домашними покладистыми девушками, чересчур заинтересованными в отношениях, бывает трудно: сначала они делают все, чтобы угодить мужчине, изо всех сил пытаются быть удобными и комфортными, холят, лелеют и опекают, а потом, не получая взамен такую же порцию заботы и любви (по сути, отцовской), начинают обижаться, ворчать и всячески «пилить». Мужчине в таком союзе часто становится душно и хочется сбежать.

С сильной женщиной в этом плане проще. Сосредоточившись на себе, она снижает требования к мужчине: не пилит его, не давит, не предъявляет претензии. Вот только если что-то вдруг не устроит ее по-настоящему, то и церемониться она тоже не станет, решив вопрос сразу кардинально.

Их хочется завоевывать

Мужчина по своей природе – охотник. Его интересует не только результат охоты, но и сам процесс. А что может быть увлекательнее, чем завоевание женщины, которая не подпускает к себе близко, заставляет преодолевать препятствия в виде своего равнодушия и неуловимости. Вполне возможно, что в этой любовной игре «охотник» на самом деле является «жертвой», но шансов это понять ему никто не оставит. Представитель сильного пола все равно будет чувствовать себя завоевателем и останется уверен, что инициатива исходила от него.

Они привлекательны и ухожены

Женщина, которая много внимания уделяет себе, просто не имеет шансов выглядеть непривлекательно для мужчины. И дело здесь не столько в красоте в общепринятом понимании, сколько в уверенности в себе, заботе о себе, внутренней энергии. Сильная женщина не имеет сомнений в том, что она достойна лучшего, и в том, что она неотразима. Стиль, ухоженность, а главное, непоколебимая уверенность в собственной привлекательности не оставляют мужчин равнодушными.

Они не превращаются в «мамочек»