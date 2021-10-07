Всю кровь выпила: 6 реальных причин, почему мужчины выбирают сильных женщин
По данным соцопроса 2020 года, 86 процентов мужского населения планеты считают себя настоящими мужчинами.
По данным соцопроса 2020 года, 86 процентов мужского населения планеты считают себя настоящими мужчинами.
В беседе с «Рамблером» психолог, психосоматолог Майя Медведева рассказала, почему представители сильного пола выбирают сильных женщин.
Им некогда «пилить»
Для начала нужно разобраться, что мы вкладываем в понятие сильной женщины. Ее самое яркое качество – она принадлежит самой себе и не пытается быть удобной для всех вокруг. Она свободна, она занята собой и не зациклена на успехе у противоположного пола. Ей одинаково хорошо как в отношениях, так и самой по себе. К тому же редко, когда у нее есть время и желание бегать за мужчиной. В современном мире у амбициозной, умной, уверенной в себе женщины слишком много других целей и интересов.
С сильной женщиной в этом плане проще. Сосредоточившись на себе, она снижает требования к мужчине: не пилит его, не давит, не предъявляет претензии. Вот только если что-то вдруг не устроит ее по-настоящему, то и церемониться она тоже не станет, решив вопрос сразу кардинально.
Их хочется завоевывать
Мужчина по своей природе – охотник. Его интересует не только результат охоты, но и сам процесс. А что может быть увлекательнее, чем завоевание женщины, которая не подпускает к себе близко, заставляет преодолевать препятствия в виде своего равнодушия и неуловимости. Вполне возможно, что в этой любовной игре «охотник» на самом деле является «жертвой», но шансов это понять ему никто не оставит. Представитель сильного пола все равно будет чувствовать себя завоевателем и останется уверен, что инициатива исходила от него.
Они привлекательны и ухожены
Женщина, которая много внимания уделяет себе, просто не имеет шансов выглядеть непривлекательно для мужчины. И дело здесь не столько в красоте в общепринятом понимании, сколько в уверенности в себе, заботе о себе, внутренней энергии. Сильная женщина не имеет сомнений в том, что она достойна лучшего, и в том, что она неотразима. Стиль, ухоженность, а главное, непоколебимая уверенность в собственной привлекательности не оставляют мужчин равнодушными.
Они не превращаются в «мамочек»
По данным социологического опроса 2020 года 56% мужского населения России считают себя «настоящими мужчинами», при этом главными качествами настоящего мужчины опрошенные назвали мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%), физическую силу (9%) и смелость (9%). Представив собирательный образ такого мужчины, становится понятно, как они устали от женщин-«мамочек», которые поглаживают по головке, опекают мужчину, как ребенка, но при этом полностью подавляют в партнере его мужественность.
У мужского пола в отношениях с такими «мамочками» просто не остается шансов на удержание собственной самооценки на достойном уровне. Мужчины с сильными женщинами наконец-то чувствуют себя мужчинами, а не мальчиками или сыновьями. В таком случае заботиться приходится уже представителям сильного пола, и тогда все мужские качества, такие как мужественность, опора, сила выходят на поверхность.
С ними не скучно
Во-первых, сильные женщины, как правило, умны. Чаще всего, к тому же остроумны и ироничны. Они не жалеют ресурсов на саморазвитие и увлечения. С ними интересно проводить время. Всегда найдется тема для разговора, может быть, и общее увлечение. Сильные женщины, как правило, не боятся экстремальных развлечений, даже тех, которые традиционно принято считать мужскими.
Во-вторых, они умеют открыто выражать свои эмоции и сообщать о желаниях, а еще, как правило, лишены предрассудков и ограничивающих убеждений. Жизнь с такой женщиной просто не может стать пресной, как в эмоциональном, так и в физическом плане.
В-третьих, они собственницы, а легкие сцены ревности придают отношениям остроты и пикантности. При этом скатываться до банального контроля над мужчиной в виде слежки или чтения переписок такая женщина скорее всего не станет, для нее это слишком унизительно.
Они успешны и самодостаточны
Сильные женщины чаще всего амбициозны в профессиональном плане, они настойчиво движутся вверх по карьерной лестнице и часто добиваются больших успехов в своей сфере деятельности. Это означает, что в союзе с такой женщиной столь же успешный партнер окажется с ней на равных, а объединив усилия, они могут добиться еще больших результатов, например, в совместном бизнесе. Многим мужчинам хочется иметь рядом не только любовницу, но и настоящую партнершу в широком смысле этого слова, на которую можно положиться в любой ситуации