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Девять народных примет суровой холодной зимы

ФОТО: Shutterstock

Девять народных примет суровой холодной зимы.

В преддверии зимы синоптики рассказывают, какие изменения в погоде нас ожидают. В основном они твердят о традиционных крещенских морозах. А что на это счет говорят народные приметы?

Синоптики обещают нам обычную русскую холодную зиму. Однако эти прогнозы часто не сбываются. Куда лучше проверенные поколениями народные приметы, которые гораздо чаще говорят о предстоящем морозе. Какие же приметы говорят о суровой зиме, рассказывает Пятый канал.

  1. Листья осенью долгое время не опадают с деревьев – зима будет морозной;
  2. Лето уродило много ягод – это к холодной зиме;
  3. Белка запаслась большим количеством орехов – жди лютой зимы;
  4. Богатый урожай рябины предвещает суровую зиму;
  5. Большое количество желудей на дубах – быть холодной зиме.
  6. В октябре листья с дуба и березы опадают в разное время – готовьтесь к холодам.
  7. На луке много шелухи и она толстая – к суровой зиме.
  8. Снег, выпавший до опадания всех листьев, предвещает лютую зиму.
  9. Мыши прячут запас травы внутри норы – к холодной зиме; если складывают вне нор – к теплой.

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