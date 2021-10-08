Девять народных примет суровой холодной зимы.

В преддверии зимы синоптики рассказывают, какие изменения в погоде нас ожидают. В основном они твердят о традиционных крещенских морозах. А что на это счет говорят народные приметы?

Синоптики обещают нам обычную русскую холодную зиму. Однако эти прогнозы часто не сбываются. Куда лучше проверенные поколениями народные приметы, которые гораздо чаще говорят о предстоящем морозе. Какие же приметы говорят о суровой зиме, рассказывает Пятый канал.